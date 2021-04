Les Britanniques sont furieux après que des membres du Parti travailliste disent que le drapeau de l’Union est «glaçant» et «tiré du livre fasciste» UK | Nouvelles

Les conseillers syndicaux et les candidats ont pris part à un débat en ligne sur le fait de faire flotter le drapeau de l’Union et ce qu’il symbolise – certaines réponses ont suscité l’indignation. L’échange a eu lieu sur Whatsapp entre un groupe de membres travaillistes à Warrington, Cheshire.

On leur a demandé leur avis sur le drapeau de l’Union sur le service de messagerie après qu’un membre a partagé une capture d’écran d’une question discutée à la télévision.

La question sur l’image était la suivante: «Les drapeaux de l’Union devraient-ils flotter tous les jours? Les drapeaux sont-ils un signe d’unité et de patriotisme ou nous divisent-ils? »

Un candidat aux élections a déclaré que le drapeau ne devrait pas être hissé et a affirmé qu’il était utilisé pour promouvoir des «programmes non inclusifs».

Un autre membre a décrit le drapeau comme «glaçant», tandis qu’un autre a dit que c’était «un autre mouvement du livre de jeu fasciste».

La condamnation du drapeau a suscité une réaction de colère de la part d’un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk, qui ont fait part de leurs sentiments dans la section commentaires d’une histoire précédente.

Un lecteur a écrit: «Ce que je trouve ‘fasciste et effrayant’, c’est le fait que nous avons des gens dans ce pays qui trouvent l’idée que nous battions notre drapeau national comme fascistes et effrayants.

«Devons-nous supposer que chaque pays qui bat son propre drapeau est également fasciste?»

Un autre utilisateur a déclaré: «De toute évidence, ces personnes ne comprennent pas ce que signifie vivre avec le fascisme.

«Nous avons mené deux guerres pour le garder hors de notre pays. Nous devons arborer le drapeau de notre Union avec fierté. S’ils n’aiment pas ça, ils peuvent aller vivre en Allemagne!

La conseillère Rebecca Knowles, membre du cabinet des services sociaux pour adultes, a répondu: «C’est effrayant.

«Il n’y a rien de mal à être fier de votre nationalité, mais tout cela me semble assez effrayant et je dois dire qu’en tant que mère d’une famille biraciale, cela me rend vraiment très nerveux.

En réponse aux messages divulgués, un initié travailliste a déclaré au Daily Mail: « Certains de ces commentaires sont assez méprisables et de nombreux électeurs travaillistes à Warrington seront consternés d’avoir déclaré que les candidats et conseillers potentiels avaient parlé du drapeau syndical et de l’hymne national d’une manière désobligeante et non britannique.

«Ils vont définitivement à l’encontre de toutes les tentatives de Starmer d’utiliser le patriotisme pour convaincre les électeurs des villes du nord.»