Les Britanniques “ suivis ” après la vaccination pour voir si les mouvements ont changé – en direct

des illions de Britanniques ont été “involontairement suivis” en utilisant leurs téléphones portables pour voir si les personnes vaccinées se déplaçaient davantage après avoir reçu leurs coups.

Un rapport du comité SPI-B de scientifiques gouvernementaux a révélé que les données d’un téléphone sur dix ont été suivies en février à l’insu de leurs propriétaires, rapporte le Telegraph.

Les chiffres obtenus ont été utilisés par des chercheurs de l’Université d’Oxford, qui ont mené des études pour le Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B), qui conseille Sage.

Les experts de l’Université d’Oxford ont découvert que 4 254 personnes avaient été vaccinées en utilisant «les données de mobilité des téléphones portables pour 10% de la population britannique».

Les militants contre une plus grande surveillance de l’État au Royaume-Uni ont déclaré que les Britanniques seraient «dérangés de découvrir qu’ils étaient involontairement suivis et soumis à une analyse comportementale via leurs téléphones».

Silkie Carlo, un porte-parole de Big Brother Watch, a déclaré au journal: “Personne ne s’attend à ce qu’en allant se faire vacciner, ils seront suivis et surveillés par leur propre gouvernement.

«Ceci est profondément effrayant et pourrait être extrêmement préjudiciable à la confiance du public dans le secret médical.»

Mises à jour en direct

1621761209

Prof Finn: Il pourrait être préférable pour les enfants de ce pays d’utiliser des vaccins pour arrêter les flambées dans d’autres pays

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation, a suggéré que le transfert de vaccins dans des régions du monde encore en crise pourrait même être un moyen utile de protéger les enfants de ce pays.

Le professeur Finn a déclaré à BBC Breakfast: «Il s’agit d’une crise mondiale et nous devons penser globalement et pas seulement au niveau national.

«Il serait peut-être préférable pour les enfants de ce pays d’utiliser des vaccins pour arrêter des flambées comme la flambée massive en Inde qui est ensuite importée dans ce pays et constitue une menace pour eux et leur scolarité.»

1621760531

On ne sait toujours pas si les enfants doivent être vaccinés, dit le professeur Finn

On ne sait toujours pas si les enfants devront être vaccinés, selon le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation.

Le moment où une décision à ce sujet est prise peut se rapprocher à mesure que le programme de vaccination diminue les groupes d’âge de ceux qui sont appelés pour le vaccin.

Le professeur Finn a déclaré à BBC Breakfast: «Je pense que nous devons attendre de voir à ce sujet. Il n’est pas clair à ce stade si nous devrons réellement vacciner les enfants pour obtenir l’immunité de la population que nous devons obtenir.

«Si nous le faisons, il s’agira très probablement d’adolescents et, bien sûr, nous devons identifier clairement les enfants qui sont à haut risque d’infection grave, car ils doivent également être classés par ordre de priorité.

«Je pense qu’il est relativement peu probable que nous devions vacciner les jeunes enfants – enfants d’âge préscolaire ou primaire – mais cela reste une possibilité, je suppose.

1621759580

La nouvelle variante indienne, plus transmissible, a mis le pays dans “ une situation légèrement pire ”, déclare le professeur Finn

La nouvelle variante indienne, plus transmissible, a mis le pays dans «une situation légèrement pire qu’avant, mais pas une catastrophe», a déclaré le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation.

Il a déclaré à BBC Breakfast que les scientifiques sont “confiants dans une certaine mesure qu’il est plus transmissible mais ne savent pas exactement combien”.

Il a ajouté: “Nous devenons prudemment optimistes sur le fait que ce n’est pas une augmentation massive, mais il faudra un peu plus de temps pour être plus confiants à ce sujet.”

L’accent doit être mis à ce stade sur le fait que les groupes d’âge successifs qui sont appelés à se faire vacciner reçoivent le vaccin «afin que nous puissions progressivement éliminer la proportion de la population qui est encore sensible», a déclaré le professeur Finn.

Il a ajouté: «Je pense que nous pouvons être sûrs que cette immunité persistera encore dans une certaine mesure même si le virus évolue.»

1621757737

Le vaccin Pfizer “ offre un haut niveau de protection contre la variante indienne ”

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer est efficace à 88% contre la variante indienne après deux doses, selon une étude de Public Health England (PHE).

Les injections Pfizer et AstraZeneca se sont avérées presque aussi efficaces contre la maladie symptomatique de la souche B1617.2 que contre la variante de Kent après la deuxième dose.

Cependant, ils n’étaient efficaces qu’à 33% trois semaines après la première dose.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a qualifié le résultat de «révolutionnaire», tandis que PHE a déclaré qu’il s’attend à voir des niveaux d’efficacité encore plus élevés contre l’hospitalisation et la mort.

L’étude, qui a eu lieu entre le 5 avril et le 16 mai, a révélé que le vaccin Pfizer était efficace à 88% contre la maladie symptomatique de la variante indienne deux semaines après la deuxième dose, contre 93% contre la souche Kent.

Pendant ce temps, le jab AstraZeneca était efficace à 60%, contre 66% contre la variante Kent au cours de la même période.

1621756454

L’assouplissement des restrictions le 21 juin n’est pas une certitude, déclare le professeur Adam Finn

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a averti qu’un nouvel assouplissement prévu des restrictions relatives aux coronavirus le 21 juin n’était pas une certitude.

Le professeur Finn a déclaré à BBC Breakfast: «Je pense qu’il y a des incertitudes autour de la situation pour le moment. Je pense que, d’une certaine manière, il y a eu des incertitudes tout au long du processus.

«Cela a toujours été une sorte de calendrier provisoire et il doit, ou peut-être, être ajusté en fonction des événements au fur et à mesure qu’ils se produisent.

«Quand nous arriverons en juin, quoi qu’il arrive à cette date, cette pandémie mondiale ne sera pas terminée. Ce sera toujours en cours.

«Il y aura encore des cas en cours dans ce pays, à travers l’Europe et dans le monde, donc la vie ne reviendra pas soudainement à la normale en juin, car la vie ne sera pas vraiment normale tant que cela ne sera pas maîtrisé.

«La vie va vers la normale mais ce n’est pas encore normal.»

1621755169

Les cas confirmés de coronavirus en Allemagne augmentent de 6714

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 6714 à 3648958, ont montré dimanche les données de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

Le nombre de morts signalé a augmenté de 82 à 87 380, selon le décompte.

1621753674

L’Inde rapporte une augmentation quotidienne de 240842 cas de coronavirus

L’Inde a signalé dimanche 240842 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures et les décès ont augmenté de 3741.

Le total des infections dans le pays s’élevait à 26,5 millions tandis que le bilan total des décès du pays était de 299 266, selon les données du ministère de la Santé.

L’Inde est en tête du monde en ce qui concerne le nombre moyen quotidien de nouveaux décès signalés, représentant un décès sur trois signalé dans le monde chaque jour, selon un décompte de ..

1621753650

Taïwan signale une nouvelle augmentation des cas nationaux de COVID-19

Taïwan a signalé 457 nouveaux cas nationaux de COVID-19 dimanche, dont 170 cas ajoutés aux totaux des jours au cours de la semaine dernière, alors qu’il continue de réajuster ses chiffres d’infection à la suite de retards dans la notification des tests positifs.

1621753573

La Malaisie signale 6976 nouveaux cas de coronavirus

La Malaisie a signalé dimanche un record de 6976 nouveaux cas de coronavirus au milieu d’une récente flambée d’infections, portant le nombre total dans le pays depuis le début de la pandémie à 512 091.

Le précédent record de 6806 nouveaux cas en Asie du Sud-Est en une journée a été établi le 20 mai, date à laquelle elle a également enregistré son bilan quotidien le plus élevé de 59 morts.

1621753505

Les ministres ont prévu de renforcer “ l’immunité collective ” de Covid, selon Cummings

Dominic Cummings a déclaré que le gouvernement avait initialement l’intention de laisser le coronavirus se propager dans la communauté dans le but de construire une «immunité collective».

L’ancien conseiller principal de Boris Johnson a déclaré que lorsque la maladie est apparue au début de 2020, le plan était de développer une résistance de la population dans les mois précédant septembre.

Dans une série de tweets, il a déclaré qu’il n’avait été abandonné qu’au début du mois de mars après que Downing Street ait été averti que cela conduirait à une «catastrophe».