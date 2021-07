Les Britanniques suppriment l’application de recherche des contacts pour éviter d’avoir à s’isoler

Un sondage a révélé que de nombreux Britanniques suppriment l’application de recherche des contacts afin d’éviter le risque d’être invité à s’isoler.

Le comportement est en partie permis par une décision étrange concernant les passeports vaccinaux numériques COVID…

Arrière-plan

L’Angleterre et le Pays de Galles ont deux applications NHS différentes. L’application NHS COVID-19 utilise l’API commune Apple/Google pour détecter l’exposition au virus, et également pour s’enregistrer dans des lieux comme les restaurants, les bars et les théâtres en scannant un code QR. Ces enregistrements ne seront plus nécessaires à partir de la semaine prochaine.

Cependant, une application NHS distincte est celle qui comprend le NHS COVID Pass, le passeport de vaccination numérique nécessaire pour accéder à certains événements. Depuis lundi, les boîtes de nuit sont «exhortées» à demander aux gens de montrer leur laissez-passer ou la preuve d’un test négatif récent avant d’autoriser l’entrée, bien qu’il s’agisse d’une directive plutôt que d’une exigence légale. Certains autres sites ont déjà confirmé qu’ils adopteraient cette approche.

Le fait d’avoir le passeport vaccinal dans une application distincte de celle de recherche des contacts signifie qu’il est simple pour les gens de supprimer l’application NHS COVID-19 tout en étant en mesure de montrer une preuve de double vaccination.

Un sondage représentatif à l’échelle nationale de plus de 2 000 adultes britanniques a montré qu’environ 20% ont déjà supprimé l’application de recherche de contacts, rapporte The Guardian.

Le taux de suppression le plus élevé a été observé chez les 18 à 34 ans, où plus d’un tiers l’ont fait, et environ un quart de plus prévoit de le faire une fois les restrictions de verrouillage terminées. La raison est probablement due au fait qu’il y a une période de quatre semaines pendant laquelle les règles de verrouillage cessent de s’appliquer, mais il vous est toujours demandé de vous isoler si votre application de recherche de contacts vous alerte.

19 juillet : la plupart des restrictions de verrouillage prennent fin, mais l’auto-isolement après un contact positif s’applique toujours. 16 août : L’auto-isolement ne s’applique plus aux personnes doublement vaccinées.

Un conseiller gouvernemental a déclaré que les suppressions étaient dues au fait que les gens s’attendent à ce que les taux d’infection augmentent considérablement à la fin du verrouillage.

“Nous savons à la fois que le nombre de personnes téléchargeant l’application NHS Covid-19 n’a jamais été aussi élevé que souhaité et que certaines personnes qui l’ont téléchargée l’ont déjà supprimée”, a déclaré le professeur Henry Potts, de l’University College London, spécialisé dans l’utilisation de la technologie dans les soins de santé […] Il a ajouté que même s’il a vu des preuves solides que les gens agissaient sur une attente d’augmentation du nombre de cas après le 19 juillet, “ce qui se passera, c’est que plus l’application présente un inconvénient pour les gens et plus ils voient Covid-19 comme moins un problème, alors plus ils seront susceptibles d’arrêter d’utiliser l’application.

Le gouvernement a déjà affaibli l’application, de sorte qu’un risque d’exposition plus élevé est nécessaire pour générer une alerte.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :