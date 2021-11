Les Broncos bloquent 2 buts sur le terrain lors de la victoire 17-10 contre Washington

La défense de Justin Simmons et de Denver a tenu bon après qu’un échappé ait rendu le ballon à Washington, et les Broncos ont bloqué deux buts sur le terrain en route vers une victoire de 17-10 dimanche qui a stoppé une glissade de quatre matchs.

Melvin Gordon III a capté une passe de touché et a couru pour le score de feu vert à 7 mètres avec 4:31 à jouer. Il a également tâtonné avec 21 secondes à jouer, donnant à Washington le ballon sur la ligne des 24 verges de Denver.

La défense a forcé Taylor Heinicke à lancer le ballon hors de la zone des buts lors du dernier jeu du match.

Il semblait que le match était terminé lorsque Simmons a capté une passe désespérée de Heinicke dans la zone des buts avec 37 secondes à jouer. C’était la deuxième interception du match par Simmons.

Mais le échappé de Gordon a donné une chance de plus à Washington.

La dernière position défensive a empêché le premier octobre sans victoire des Broncos (4-4) depuis 1967.

Dre’Mont Jones et Shelby Harris ont chacun bloqué une tentative de placement de Chris Blewitt. Jones a mis la main sur un essai de 47 verges au quatrième et Harris a battu un joueur de 45 verges de Blewitt au deuxième.

Pendant une grande partie du temps, c’était presque un jeu de qui ne voulait pas gagner – avec beaucoup d’occasions manquées, de buts sur le terrain et d’erreurs. Washington (2-6) n’a pas réussi à se convertir sur un quatrième essai au début du match, Bobby McCain a laissé tomber une interception dans ses mains et a accordé cinq sacs à une défense manquant Von Miller.

Brandon McManus a raté un placement de 53 verges pour Denver avec 10:57 à jouer. Il était 13 sur 13 avant de pousser sa tentative juste à droite.

Gordon a dynamisé une foule clairsemée sur une prise de touché de 15 verges de Teddy Bridgewater juste avant la mi-temps. Il y a eu 11 755 non-présentations annoncées par une journée fraîche dans la Mile High City. Cela malgré le fait que les billets soient disponibles pour aussi peu que 25 $.

Washington a égalé à 10 en fin de troisième sur le touché de 20 verges de Heinicke à DeAndre Carter. C’était la quatrième défaite consécutive de Washington.

La plus grande joie de l’après-midi a été pour le quart de la renommée du Temple de la renommée Peyton Manning, qui a été intronisé au Ring of Fame de l’équipe à la mi-temps. Manning a même retiré sa veste orange et enfilé une dernière fois son maillot n°18. Il a réussi une frappe parfaite de 30 verges au receveur Brandon Stokley dans la zone des buts.

Miller a été mis à l’écart par une blessure à la cheville. Le leader des sacs de carrière de l’équipe a marché sur la touche dans une veste.

Bridgewater a été aidé par le retour du receveur Jerry Jeudy (cheville) et de l’ailier rapproché Albert Okwuegbunam (ischio-jambiers). Jeudy a réussi quatre attrapés pour 39 verges, dont un gros attrapé sur le coup de feu.

ANNEAU DE RENOMMÉE

Manning a dévoilé son pilier Ring of Fame lors d’une cérémonie d’avant-match devant des fans à l’extérieur du stade. À la mi-temps, il y avait une cérémonie pour honorer son inclusion dans le Ring of Fame de l’équipe.

Il a signé l’authenticité de son nouveau buste en bronze – jusque dans le détail de son front.

« Le front est toujours l’élément clé. Vous voulez que ce soit précis, n’est-ce pas ? » a craqué Manning. « Donc, il y a beaucoup d’espace là-bas. »

PEYTON LE PROPRIÉTAIRE ?

Manning a déclaré qu’il n’avait eu aucune conversation sérieuse avec qui que ce soit sur la possibilité de faire partie d’un groupe de propriété/gestion pour faire une offre potentielle sur les Broncos.

« Je continue à chercher ces 3 milliards de dollars dans ma poche. Je ne les trouve pas », a plaisanté Manning. « Je pense que c’est dans un compte caché quelque part. Ce n’est pas vraiment sur mon radar. »

BLESSURES

Washington: Center Chase Roullier a eu sa cheville gauche placée dans un plâtre et a été transporté hors du terrain au deuxième quart.

Broncos : Le CB Bryce Callahan a été aidé à quitter le terrain après s’être blessé à la jambe gauche au quatrième quart. Sa jambe semblait s’accrocher au gazon. … Le LT Garett Bolles est parti au quatrième quart en favorisant sa jambe gauche.

SUIVANT

Washington : une semaine de congé avant d’accueillir Tom Brady et Tampa Bay le 14 novembre.

Broncos : À Dallas dimanche prochain.