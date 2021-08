Les Broncos de Denver annoncent un nouveau quart-arrière partant pour la saison 2021

Les Broncos de Denver ont un nouveau quart partant pour la saison 2021. Mercredi, l’entraîneur-chef des Broncos Vic Fangio a déclaré à l’équipe que Teddy Bridgewater sera QB 1 pour commencer l’année. Le quart-arrière vétéran a obtenu le poste après avoir complété 16 passes sur 19 pour 179 verges, deux touchés et un classement de quart-arrière de 141,0 en pré-saison.

Le week-end dernier, Bridgewater, qui a battu Drew Lock pour le poste, a réussi 9 passes sur 11 pour 105 verges et un touché dans le match contre les Seahawks de Seattle. “Teddy a bien joué, évidemment”, a déclaré Fangio samedi. “Vous l’avez vu. Certains de ses bons jeux étaient des jeux difficiles de quart-arrière, où il devait manipuler la poche, augmenter, faire un pas latéral, attendre que quelque chose s’ouvre tard. Je pensais qu’il s’en était très bien sorti. Il a été aidé par le conversions au quatrième essai, mais l’un de ces quatrièmes essais est dû au fait que nous avons laissé tomber une passe au troisième essai qui aurait été une conversion facile. J’ai donc pensé qu’il avait très bien joué.

L’entraîneur Fangio a informé notre équipe ce matin que Teddy Bridgewater sera le quart partant des Broncos. pic.twitter.com/ZU0hNCi0kg – Denver Broncos (@Broncos) 25 août 2021

Les Broncos ont acquis Bridgewater via le commerce des Panthers de la Caroline en avril. Au cours de sa seule saison en Caroline, Bridgewater, 28 ans, a commencé 15 matchs et a lancé pour 3 733 verges avec 15 touchés et une cote de 92,1 quart. Il a passé les saisons 2018 et 2019 avec les Saints de la Nouvelle-Orléans et était le quart remplaçant de Drew Brees.

Bridgewater a été repêché par les Vikings du Minnesota n ° 32 au total en 2014. Il a mené les Vikings aux séries éliminatoires en 2015 après avoir connu une solide deuxième saison, mais n’a pas joué toute la saison 2016 après avoir subi une déchirure du LCA pendant le camp d’entraînement. Il n’a disputé qu’un seul match au cours de la saison 2017, puis a signé avec les Jets de New York en 2018 avant d’être échangé aux Saints.

Avec Bridgewater comme starter, cela signifie que Lock sera la sauvegarde. Le joueur de 24 ans a commencé 13 matchs pour les Broncos en 2020 et a lancé pour 2 933 verges, 16 touchés et 15 interceptions avec une cote de quart-arrière de 75,4. Lock a été repêché au deuxième tour en 2019 par le Missouri. Au cours de sa saison recrue, Lock a disputé cinq matchs et a lancé pour 1 020 verges et sept touchés.