Les Broncos de Denver échangent Von Miller contre le concurrent du Super Bowl

Von Miller joue pour une nouvelle équipe de la NFL. Selon plusieurs rapports, les Broncos de Denver échangent le secondeur superstar aux Rams de Los Angeles en échange de choix de deuxième et troisième rondes lors du repêchage de la NFL 2022. Miller connaît une solide saison 2021, enregistrant 4,5 sacs et atterrissant parmi les 10 meilleurs défenseurs de la ligue en termes de pressions totales sur les quarts (30) en six matchs.

En 2020, Miller, 32 ans, a raté toute la saison en raison d’une blessure à la cheville. Plus tôt dans l’année, Miller a été testé positif pour COVID-19 et a détaillé l’expérience. « Mes poumons se contractaient », a-t-il déclaré au Washington Post en mai 2020. « Mon nébuliseur pour l’asthme m’a aidé, mais je n’avais toujours pas l’impression que c’était censé le faire. C’était la partie la plus effrayante. Je vais juste dormir en sachant que mon oxygène le niveau pourrait baisser, et je pourrais me réveiller et devoir aller à l’hôpital. »

Miller a été sélectionné par les Broncos n ° 2 au total lors du repêchage de la NFL en 2011. Au cours de sa carrière, Miller a été sélectionné huit fois pour le Pro Bowl, l’équipe All-Pro sept fois et a été nommé MVP du Super Bowl 50 après avoir mené l’équipe à une victoire au championnat contre les Panthers de la Caroline en 2015. Dans sa carrière, Miller a a enregistré 110,5 sacs et a été sélectionné à l’unanimité dans l’équipe d’étoiles de la décennie 2010.

Miller rejoint une équipe des Rams qui cherche à remporter un Super Bowl. Les Rams ont une fiche de 7-1 cette année et sont à égalité avec les Cardinals de l’Arizona pour la tête de la NFC West. La défensive a joué un grand rôle dans le succès de l’équipe alors que le joueur de ligne défensive Aaron Donald a cumulé cinq sacs en huit matchs. Les Rams ont également le secondeur extérieur Leonard Floyd qui a 6,5 ​​sacs en huit matchs. Les Rams ont participé au Super Bowl en 2018, mais ont perdu contre Tom Brady et les New England Patriots.

Les Broncos ont une fiche de 4-4 sur l’année et au cœur de la course de l’AFC Ouest. Cependant, ils ont encore des points d’interrogation auxquels ils doivent répondre pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Miller jouait la dernière année de son contrat de 114,5 millions de dollars sur six ans. Il y avait des questions sur l’avenir de Miller avant le début de la saison 2021, mais les Broncos ont décidé de ne pas bouger sur lui jusqu’à présent.