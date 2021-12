Les Broncos de Denver rendent hommage à Demaryius Thomas lors du match des Lions

Demaryius Thomas était au premier plan de tous les esprits ce dimanche – en particulier pour son ancienne équipe, les Denver Broncos, qui lui a rendu hommage… avec une passe décisive des Lions.

Le défunt receveur large – qui est mort subitement la semaine dernière – a été honoré pendant les premières minutes du match … avec seulement 10 hommes sur les Broncos prenant le terrain, et WR Courtland Sutton mettre un genou sur la touche alors que son équipe laissait le temps de jeu s’écouler.

🙏 8️⃣8️⃣ 🙏#LLDT 🕊 pic.twitter.com/Y2U4MgUpQ1 – Denver Broncos (@Broncos) 12 décembre 2021 @Broncos

Cela a essentiellement servi de moment de silence – la signification de laisser le poste de Sutton/Thomas vacant sur le terrain était symbolique, presque comme si elle était censée être remplie par lui en esprit.

Denver a été pénalisé pour cela, mais les Lions ont décliné la pénalité … et les ont laissés jouer comme si de rien n’était – quelque chose dont l’équipe semblait être reconnaissante en ligne. Il y avait aussi une compilation vidéo diffusée sur l’écran géant avant le coup d’envoi, qui montrait certains des moments forts de Thomas lorsqu’il jouait pour eux.

Se souvenir de l’un des joueurs les plus grands et les plus aimés de l’histoire des Broncos. Celui-ci est pour vous, DT pic.twitter.com/joFVCJEbkE – Denver Broncos (@Broncos) 12 décembre 2021 @Broncos

En plus du moment sur le terrain et de la vidéo, il y avait un certain nombre d’autres hommages mis en place dans tout le stade, y compris un mémorial qui avait été mis en place pour Thomas qui Peyton Manning et sa famille lui ont rendu visite avant le début du match.

Il y avait aussi un portrait du gars qui était exposé dans le tunnel, que les joueurs ont embrassé et tapé alors qu’ils se dirigeaient vers le gril. Et même sur le terrain lui-même, les Broncos ont arboré l’ancien numéro de Thomas, 88, juste là sur l’herbe.

La famille Manning rend hommage à Demaryius Thomas. pic.twitter.com/AuFz14IAHH – Denver Broncos (@Broncos) 12 décembre 2021 @Broncos

Tout cela était à prévoir … comme nous l’avons signalé, les Broncos mettaient tout en œuvre pour s’assurer que leur gars était correctement reconnu, car il était une grande partie de leur course SB en 2016.

Thomas a été retrouvé mort à son domicile jeudi, avec un appel pour un arrêt cardiaque déclenchant une intervention de la police. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé — une autopsie est en cours.

Il avait 34 ans. RIP