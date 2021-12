Les Broncos font le point sur la santé de Teddy Bridgewater qui a été hospitalisé pendant le match contre les Bengals

Les Broncos de Denver viennent de faire le point sur la santé du quart-arrière Teddy Bridgewater qui a été envoyé à l’hôpital pendant le match contre les Bengals de Cincinnati. Lundi, l’équipe a annoncé que Bridgewater était sorti de l’hôpital et « allait bien ». Il va maintenant entrer dans le protocole de commotion cérébrale de la NFL.

Bridgewater a quitté le match au troisième quart après avoir subi une blessure à la tête, qui s’est produite lorsqu’il a plongé pour un premier essai et a atterri face cachée sur le terrain. Bridgwater n’a pas bougé au début, ce qui a amené le personnel médical des Broncos à le soigner et à le placer sur une planche avant de le faire sortir du terrain sur un chariot. Il a été envoyé à l’hôpital de la région de Denver où il a passé la nuit.

Le jeu sur lequel Teddy Bridgewater s’est blessé. pic.twitter.com/dhioD5bkMa – Matthew Peterson (@MatthewPetey) 19 décembre 2021

« Tout s’est bien passé jusqu’à présent », a déclaré l’entraîneur-chef des Broncos, Vic Fangio, sur le site officiel de l’équipe. « Ils vont juste le garder pour la nuit en observation. Mais ils pensent qu’il devrait aller et ira bien finalement. » Alors que Bridgewater était emporté, les joueurs des Broncos et des Bengals ont fait leurs meilleurs vœux. De plus, les fans du match ont commencé à chanter « TEDDY ».

« C’est effrayant, mec, juste parce que plus tôt dans la semaine tu l’as vu avec [Donald] Parham des Chargers et se faire frapper à la tête et avoir froid », a déclaré Bradley Chubb. « Vous avez en quelque sorte vu Teddy allongé là, et vous souhaitez le meilleur. … Quand vous le voyez bouger et se retourner et bouger un peu les mains, vous savez qu’il va bien, mais c’est quand même traumatisant. C’est quand même triste de voir ton leader, ton quarterback tomber comme ça. Nous sommes tous derrière lui, et… à ce stade, le football n’a pas d’importance. Sa santé est le plus important. »

Comme Chubb l’a mentionné, Parham a subi un incident similaire lors du match de jeudi soir. Il a été envoyé dans un hôpital de la région de Los Angeles où il a passé la nuit et a été libéré le lendemain. L’ailier rapproché des Chargers a reçu un diagnostic de commotion cérébrale.

Bridgewater, 29 ans, a rejoint les Broncos cette saison après avoir passé la saison 2020 avec les Panthers de la Caroline. Il a été repêché au premier tour du repêchage de la NFL en 2014 par les Vikings du Minnesota et a été sélectionné pour le Pro Bowl en 2015. Bridgwater a subi une horrible blessure au genou avant le début de la saison 2016 et a raté toute l’année et n’a joué qu’un seul match. en 2017. Il passera ensuite aux New Orleans Saints où il jouera pendant deux saisons.