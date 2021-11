Les Broncos ont essentiellement payé les Rams pour leur enlever Von Miller

La date limite des échanges de la NFL a commencé avec un bang lundi matin avec la nouvelle que les Broncos échangeaient huit secondeurs du Pro Bowl contre les Rams de Los Angeles. La nouvelle a été annoncée pour la première fois par Adam Schefter, qui a déclaré que l’accord était en cours de « finalisation » et que Miller disait au revoir aux personnes au sein de l’organisation des Broncos. Pour rendre les choses encore plus folles, les Broncos paient 9 millions de dollars sur les 9,7 millions de dollars restants sur l’accord de Miller, rendant apparemment le commerce libre du point de vue de Los Angeles.

Ajouter Miller à une défense déjà redoutable des Rams est un embarras de richesse. Il est clair que Los Angeles pense maintenant qu’il peut être un concurrent du Super Bowl cette saison et a une motivation supplémentaire avec le match qui se joue dans son stade à domicile.

Les Rams sont déjà deuxièmes de la NFL en sacs avec 53 cette saison, et il n’y a pas vraiment de raison fonctionnelle pour laquelle Los Angeles a besoin de Miller, en dehors du fait qu’il est une présence vétéran, il est sacrément bon, et il est toujours préférable d’avoir autant de passes rushers que possible. Cela aide également lorsque les Broncos le donnent plus ou moins gratuitement.

Les Rams se sépareront de deux choix de deuxième jour lors du repêchage de la NFL 2022 pour ajouter Miller au giron, et si vous pensiez que Los Angeles était déjà effrayant en défense, préparez-vous. C’est le genre de mouvement qui peut ne pas sembler monumental maintenant, mais qui pourrait absolument faire bouger les choses en séries éliminatoires et potentiellement pousser les Rams dans le Super Bowl.