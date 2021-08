Les Broncos ont fait le bon choix en faisant de Teddy Bridgewater le partant

L’entraîneur-chef des Broncos, Vic Fangio, a annoncé que l’équipe irait de l’avant avec Teddy Bridgewater contre Drew Lock comme quart partant. Bridgewater a été acquis des Panthers en échange d’un choix de sixième ronde cet intersaison, ouvrant la compétition de quart-arrière qu’il a finalement remporté.

Pour être honnête, aucun d’eux n’est une excellente option, en particulier dans la division dans laquelle ils jouent. Bien que Bridgewater soit probablement un meilleur quart-arrière que Lock, ils font toujours face à une bataille difficile contre Patrick Mahomes, Justin Herbert et Derek Carr dans leur propre division. . Les Broncos devraient avoir l’une des meilleures défenses de la ligue et ils ont un bon groupe de compétences qui les maintiendra compétitifs, mais ce n’est pas une position très avantageuse pour eux.

Fangio semble prendre la sélection classique d’entraîneur-chef défensif. Prenez le gars qui, en théorie, gardera le ballon hors des mains de l’autre équipe et essayez de gagner des matchs avec son jeu de course et sa défense. Bridgewater ne prendra pas autant de risques que Lock down le terrain et sur les jeux cassés, mais il pourrait être moins sujet au turn-over.

Selon Sports Info Solutions, Lock a été le premier de la NFL pour la profondeur moyenne de la cible (9,2) parmi les 33 quarts avec au moins 260 tentatives de passes la saison dernière. Bridgwater était 27e (7,2) dans la même taille d’échantillon. Même si les Broncos ramèneront le coordinateur offensif Pat Shurmur, leur attaque devrait être très différente en fonction des styles du quart-arrière.

Si la taille récente de l’échantillon est une indication, les Broncos choisissent le meilleur quart-arrière ici. Selon Ben Baldwin de ., Bridgewater s’est classé 19e pour les points attendus par match (0,127) tandis que Lock est arrivé 28e (0,021).

Bridgewater n’est pas le remède aux problèmes de Denver, mais il est une meilleure option que ce qu’ils ont trotté là-bas l’année dernière. Il donne aux Broncos les meilleures chances de production moyenne de quart-arrière, ce qui est à peu près aussi bon qu’ils pourront le faire cette année compte tenu du personnel actuel. Le retour de Courtland Sutton d’une blessure et une autre année d’expérience pour Jerry Jeudy seront utiles pour Bridgewater, mais ils font toujours face à une bataille difficile pour remporter la division.

Les fans des Broncos seront probablement assez bloqués sur la performance de Justin Fields à Chicago cette saison. Restez fort là-bas.