Les Broncos ont joué sans QB à cause du pire plan Covid de tous les temps

L’un des moments les plus inoubliables de la saison 2020 de la NFL est survenu lors de la semaine 12, lorsque QUATRE quarts-arrières mis dans les protocoles Covid ont forcé les Denver Broncos à commencer le receveur large Kendall Hinton au QB dans l’un des pires matchs de passe de l’histoire de la ligue.

Par cet après-midi froid de novembre, Hinton, qui a été choisi pour jouer parce qu’il avait au moins une certaine expérience de quart-arrière, a obtenu 1 sur 9 pour 13 verges et deux interceptions. Un match magiquement terrible qui a vu 22% de ses passes se terminer par des revirements, alors qu’il ne concurrençait que 11% contre sa propre équipe.

Naturellement, les Broncos ont perdu 31-3, mais nous n’avons jamais vraiment compris pourquoi le match a conduit à cela. Auparavant, nous avions vu des matchs retardés ou reprogrammés lorsqu’une équipe était bouleversée par les protocoles Covid à ce degré, mais ici, Denver faisait face à un scénario absolument ridicule. Maintenant, nous savons pourquoi, et c’est plus stupide que vous ne pouvez l’imaginer.

Le Los Angeles Times a publié un article sur les efforts déployés par la NFL pour protéger la saison 2020, et à l’intérieur il y avait un aparté sur ce match de la semaine 12.

«John Elway, président des opérations football de Denver, a fait plusieurs appels frustrés à Goodell pour reporter le match de dimanche à mardi, lorsque les quarts seraient disponibles. La ligue a rejeté ces demandes parce que la vidéo de surveillance des installations de Denver montrait que les quarts avaient tenté de tromper le système. Ils avaient retiré leurs appareils de recherche de contacts et les avaient placés aux quatre coins de la salle de réunion, puis ils se sont assis ensemble pour regarder un film. Ce contact étroit les a automatiquement rendus inéligibles pour jouer.

C’est, sans aucun doute, l’une des choses les plus stupides non seulement de la saison 2020 de la NFL, mais peut-être de tous les temps. Les quatre quarts des Broncos, Drew Lock, Blake Bortles, Brett Rypien et Jeff Driskell ne pouvaient pas supporter de rester assis quelques heures, donc avec les compétences de prise de décision et de planification des tout-petits à qui on a dit qu’ils ne pouvaient pas avoir de dessert avant dîner, a élaboré un plan pour qu’ils puissent s’asseoir l’un à côté de l’autre et regarder un film.

Laissez simplement la stupidité monumentale de ce moment vous envahir. C’était en novembre, avant qu’il n’y ait un vaccin Covid, alors qu’il y avait déjà plus de 250 000 décès enregistrés dus au virus. Chaque joueur de la NFL était conscient que l’avenir de la saison était en jeu et comptait sur les joueurs pour faire leur part pour se masquer, se distancer socialement et se soumettre à des tests. À 4-6, Denver avait encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires avec une grosse poussée en fin de saison.

Ensuite, ces quatre crétins ont décidé qu’ils allaient retirer leurs systèmes de surveillance, les mettre dans les coins de la pièce et « en passer un » sur la NFL, comme des adolescents passant des notes lorsque le professeur quitte la pièce. Naturellement, ils étaient trop stupides pour penser au fait qu’il y avait des caméras de surveillance qui les surveillaient, alors ils se retrouveraient tous coincés dans les protocoles Covid pour avoir enfreint les règles – et la NFL n’était pas sympathique à l’équipe quand ils ont supplié pour que le jeu soit être retardé.

Je veux dire, je ne peux pas vraiment les blâmer cependant. Lock, Bortles, Rypien et Driskell se sont combinés au cours de leur carrière pour lancer 105 interceptions, donc la prise de décision n’a jamais été leur fort.

Honnêtement, je n’ai plus rien à dire sur à quel point c’est stupide. Pas étonnant que les Broncos cherchaient désespérément à remplacer Drew Lock cette intersaison. Lorsque vous avez un QB aussi stupide, vous ne pouvez pas, et vous ne devriez pas non plus avancer avec lui en tant que starter. Denver utilisera Teddy Bridgewater cette saison, puis trouvera probablement quelqu’un dans le repêchage qui peut suivre les règles les plus simples nécessaires pour protéger son équipe.

Idiots.