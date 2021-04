Les Brooklyn Nets battent les Houston Rockets (120-108)

04/01/2021 à 04:20 CEST

Filets de Brooklyn Être à la maison Houston Rockets par 120-108 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Brooklyn Nets ont réussi à s’imposer à domicile contre Minnesota Timberwolves par 112-107, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires d’affilée, tandis que les Houston Rockets ont perdu à domicile avec Memphis Grizzlies 110-120, ajoutant un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Apres le jeu, Filets de Brooklyn obtenir une place aux barrages avec 33 victoires en 48 matchs joués. Pour sa part, Houston Rockets il serait exclu des play-offs avec 13 matchs gagnés sur 47 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Houston Rockets C’était le principal dominateur, en fait, l’équipe a réalisé une course de 15-2 et a atteint une différence de 18 points (6-24) et a terminé avec 29-42. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les habitants ont réussi à se rapprocher de la lumière, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 28-26. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 57-68 au compteur.

Au troisième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn Ils ont à nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 12-0 dans ce quart-temps et ont terminé avec un résultat partiel de 29-19 et un résultat global 86-87. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à dépasser le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 22-2 et sont venus l’emporter par 15 points (120-105), et le trimestre conclu avec un résultat partiel de 34-21. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 120-108 en faveur de Filets de Brooklyn.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Kyrie Irving et Joe Harris pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 31 points, 12 passes et six rebonds et 28 points et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kevin Porter et Maison Danuel pour leurs interventions dans le jeu, avec 20 points, six passes et deux rebonds et 18 points, une passe et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Filets de Brooklyn va affronter Charlotte frelons dans le Centre Barclaystandis que le prochain rival de Houston Rockets être Celtics de Boston, avec qui il jouera dans le Jardin Td. Consultez le calendrier complet de la NBA.