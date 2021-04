Les Brooklyn Nets battent les New York Knicks 114-112

06/04/2021 à 04:21 CEST

Filets de Brooklyn a gagné à la maison pour New York Knicks 114-112 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Chicago Bulls par 115-107. De leur côté, les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Pistons de Detroit par 81-125. Filets de Brooklyn, après le match, ils restent en barrages avec 35 matchs gagnés sur 51 joués, tandis que New York Knicks il reste lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 25 matchs gagnés sur 51 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un 31-34. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 17-2 et a eu une différence maximale de 14 points (53-67) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-33. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 57-67 au tableau de bord.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour des joueurs de l’équipe locale, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et ont marqué la différence maximale (un point) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 32-21 et un total de 89-88. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn ils se sont distancés dans la lumière, ont eu un écart maximum de huit points (102-94) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 25-24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 114-112 pour les locaux.

En outre, les acteurs les plus importants de Filets de Brooklyn Ils étaient Kyrie Irving et Jeff Green, qui a obtenu 40 points, sept passes et deux rebonds et 23 points, une passe et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Julius Randle et Rj Barrett pour ses actions dans le jeu, avec 19 points, 12 passes et 15 rebonds et 22 points et quatre rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Filets de Brooklyn mesurera sa force avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre Barclays, tandis que le prochain jeu de New York Knicks sera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.