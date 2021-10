Les Brooklyn Nets débutent leur casier avec un triple-double de Durant et un grand Aldridge

Performances spectaculaires de Kevin Durant en tant que grand leader spirituel et de basket-ball de certains Filets de Brooklyn encore blessé de ne pas pouvoir compter sur Kyrie Irving, mais qui veulent bien commencer la saison et se présenter comme candidats pour le ring. Ils ont battu 109-114 à 76ers de Philadelphie grâce aux 29 points, 15 rebonds et 12 passes de Durant, ainsi qu’aux 20 points de James Harden. Ce que personne n’attendait, c’est une performance aussi brillante que celle de LaMarcus Aldridge, qui a enregistré 23 points et 5 rebonds.

