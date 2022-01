Les Brooklyn Nets esquivent une nouvelle catastrophe

C’est drôle à quel point les Brooklyn Nets sont vitaux. Vous pourrez difficilement trouver un sport dans lequel une équipe va aux matchs étant plus favori à l’extérieur de la maison qu’à l’intérieur. C’est ce qui se passe actuellement avec les New-Yorkais, qui ont réussi dans la matinée à briser une séquence de cinq défaites consécutives sur leur propre piste. Ils l’ont fait avec une victoire en prolongation (121-119) contre les Spurs de San Antonio qui se battent bec et ongles pour être dans le play-in d’un Ouest sans âme. Et bec et ongles ils se sont aussi battus pour remporter cette victoire qu’à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, personne n’imaginait qu’ils pourraient l’emporter.

Les Nets menaient par 10 et 12 avec cinq à faire. La situation était apparemment sous contrôle. Mais avec cette équipe, qui est soi-disant l’une des favorites du ring (et par des noms comme ça il doit l’être), rien n’est sûr. Car tout comme ils jouent bien, ils commencent à mal le faire sans explication, ils arrêtent de défendre et ouvrent la porte au rival. Cela s’est produit jusqu’à ce que les Spurs finissent par égaliser le match. Harden (26 points, 12 passes décisives et 7 rebonds) et Durant (28) étaient déterminés à rater tout ce qu’ils avaient lancé dans les derniers instants du quatrième quart-temps. Le second a eu plus d’un lancer pour éviter les prolongations, mais ce n’était pas la fin du match qu’on imagine quand on y pense. Dans l’avant-dernière partie des prolongations, les Spurs ne l’ont même pas laissé tirer et le ballon s’est retrouvé entre les mains de la recrue Cam Thomas, le héros ultime d’une équipe qui continue de laisser plus de doutes que de certitudes.

Les Spurs se rendront à l’hôtel (ils sont toujours à New York où ils rendront visite aux Knicks demain) pensant qu’ils avaient le dernier coup à la fois en temps réglementaire et en prolongation, mais aucun d’eux n’avait suffisamment de temps pour trouver une option claire. Mais cela les mettra quand même en colère. Ils savent qu’affronter les Nets à Brooklyn est maintenant mieux que de le faire sur votre propre terrain. Tant que Kyrie Irving ne peut jouer qu’à l’extérieur, l’équipe est beaucoup plus avec lui que sans lui. Jusqu’à la victoire d’aujourd’hui, les Nets n’avaient remporté qu’un de leurs six derniers matchs. Celui qu’ils ont joué dans l’Indiana. Avec Kyrie, bien sûr. Vu comme ça, ce n’est peut-être pas si mal pour eux de continuer à perdre jusqu’à ce qu’ils tombent à la cinquième place à l’Est. Ainsi, ils auraient un désavantage sur le terrain lors des tours de qualification et pourraient compter sur plus de matchs avec le meneur. Une situation sportive surréaliste qui ne fait que compliquer davantage une saison étrange pour eux.