Les Brooklyn Nets feront leurs débuts bas contre les Los Angeles Lakers au camp d’entraînement de la NBA

Cette prochaine matinée marquera le début du camp d’entraînement de la NBA avant le début de la saison 2021/22. Le camp d’entraînement commencera par toute une Filets de Brooklyn vs Les Lakers de Los Angeles, les deux favoris pour remporter la prochaine bague de championnat, bien que les Nets le fassent avec un minimum de renforts.

Selon le journaliste d’ESPN Ohm Youngmisuk, Brooklyn disputera le match avec l’absence de ses principales stars. Ils ne joueront pas :

Kevin Durant Kyrie Irving James Harden Blake Griffin Joe Harris Patty Mills James Johnson

Rapport: Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin, Joe Harris, James Johnson et Patty Mills sont tous OUT demain contre. Lakers, via @NotoriousOHM pic.twitter.com/Nhh480Fnw5

– Hoop Central (@TheHoopCentral) 2 octobre 2021