Les Brooklyn Nets gagnent 128-119 contre les Phoenix Suns

26/04/2021 à 00h20 CEST

Filets de Brooklyn a réussi à gagner à domicile pour Soleils de phénix par 128-119 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Brooklyn Nets ont remporté la victoire à domicile contre Celtics de Boston par 109-104 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les Phoenix Suns ont perdu loin de chez eux avec Celtics de Boston 99-86, complétant une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. Filets de Brooklyn, après le match, ils restent en barrages avec 41 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que Soleils de phénix Il reste également en barrage avec 42 matchs gagnés sur 60 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé 27-32. Plus tard, au deuxième trimestre, les acteurs locaux ont réduit les distances dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un 12-2 partiel au cours du trimestre et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre, ce qui s’est terminé par un résultat partiel. de 32 à 29. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 59 à 61 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 38-31 et 97-92 au total. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distanciés à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et ont atteint une différence de 16 points (113-97), et le quart s’est terminé par un partiel. résultat de 31-27. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 128-119 pour Filets de Brooklyn.

Pendant le match, Filets de Brooklyn a remporté la victoire grâce à 34 points, 12 passes et six rebonds de Kyrie Irving et les 33 points, quatre passes et six rebonds de Kevin Durant. Les 36 points, une passe et trois rebonds de Devin Booker et les 20 points et 14 rebonds de Torrey Craig ils n’étaient pas assez pour Soleils de phénix pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Filets de Brooklyn jouera contre Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena. Pour sa part, Soleils de phénix va affronter New York Knicks dans le Madison Square Garden. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.