Les Brooklyn Nets gagnent 139-111 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans

08/04/2021 à 04:54 CEST

Filets de Brooklyn a remporté la victoire à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 139-111 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de battre à la maison pour New York Knicks 114-112 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Atlanta Hawks 123-107, complétant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. En ce moment, Filets de Brooklyn Il compte 36 matchs gagnés sur 52 joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans il serait exclu des play-offs avec 22 victoires en 51 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans l’électronique jusqu’à la conclusion avec un 36-33. Après cela, au deuxième quart, l’équipe locale s’est distancée sur le tableau de bord et a réussi à marquer la différence maximale de points (20 points) à la fin du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 43-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 79-59 points avant la pause.

Au troisième trimestre Filets de Brooklyn a pris ses distances dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a continué à gagner par 35 points (111-76) et a conclu avec un résultat partiel de 36-23 et un 115-82 de résultat global. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont de nouveau réduit les distances dans l’électronique, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-29. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 139-111 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, Filets de Brooklyn a remporté la victoire grâce à 24 points, six passes et deux rebonds de Kyrie Irving et les 22 points, deux passes et trois rebonds de Lamarcus aldridge. Les 26 points, une passe et cinq rebonds de Eric Bledsoe et les 16 points, six passes et quatre rebonds de Zion Williamson ils n’étaient pas assez pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match de la compétition, Filets de Brooklyn tu verras les visages avec Les Lakers de Los Angeles dans le Centre Barclays. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera mesuré avec Philadelphie 76ers dans le Centre Smoothie King. Consultez le calendrier complet de la NBA.