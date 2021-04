Les Brooklyn Nets gagnent les Boston Celtics 109-104

24/04/2021 à 04:54 CEST

Filets de Brooklyn a été imposé comme un local Celtics de Boston 109-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Rapaces de Toronto par 114-103, tandis que les visiteurs gagnaient à domicile contre Soleils de phénix par 99-86. En ce moment, Filets de Brooklyn Il compte 40 matchs gagnés sur 60 joués, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions Play-off. Pour sa part, Celtics de Boston il continue également en play-off avec 32 matchs gagnés sur 60 disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 21-25. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe locale a réussi à surmonter le résultat.En fait, l’équipe a réalisé un 12-0 partiel au cours du trimestre et a augmenté l’écart à un maximum de 14 points (55-41) au cours du trimestre, qui s’est terminé. avec un score partiel de 39-26. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 60-51 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn Ils ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart-temps de 10-0 et ont eu une différence maximale de 16 points (86-70) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28-22 et un total de 88-73. résultat. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a comblé l’écart, en fait, l’équipe a réalisé une manche de 14-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur une manche de 21-31. Enfin, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 109-104 en faveur de Filets de Brooklyn.

Pendant le match, Filets de Brooklyn a remporté la victoire grâce à 15 points, 11 passes décisives et neuf rebonds de Kyrie Irving et les 20 points, trois passes et quatre rebonds de Joe Harris. Les 38 points, quatre passes et 10 rebonds de Jayson Tatum et les 22 points, deux passes et trois rebonds de Payton Pritchard ils n’étaient pas assez pour Celtics de Boston A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Filets de Brooklyn sera contre Soleils de phénix dans le Centre Barclays, tandis que le prochain adversaire de Celtics de Boston sera Charlotte frelons, avec qui il jouera dans le Centre du spectre. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.