Les Brooklyn Nets l’emportent sur les Milwaukee Bucks 114-108

16/06/2021 à 13:22 CEST

Filets de Brooklyn a réussi à gagner à domicile dollars de Milwaukee par 114-108 lors du cinquième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Eastern Conference. Avec cette victoire de Filets de Brooklyn, l’égalité est de 3-2.

Au cours du premier trimestre dollars de Milwaukee Il était le principal protagoniste, en fait, il a réalisé un partiel de 12-2 au cours du quart et a eu une différence maximale de 14 points (10-24) jusqu’à terminer avec un résultat de 15-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de dollars de Milwaukee ils se sont distanciés à la lumière et ont eu une différence maximale de 17 points (15-32) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-30. Après cela, les rivaux se sont reposés avec un 43-59 au compteur.

Au cours du troisième trimestre Filets de Brooklyn réussi à se rapprocher de l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 38-28 et 81-87 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, il a connu plusieurs changements de leader au tableau d’affichage jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 33-21. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 114-108 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, les actions de Kevin Durant Oui Jeff Vert, qui a obtenu 49 points, 10 passes et 17 rebonds et 27 points, trois passes et un rebond respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Giannis Antetokounmpo Oui Khris Middleton, avec 34 points, quatre passes et 12 rebonds et 25 points, cinq passes et quatre rebonds respectivement.

Lors du prochain affrontement, les deux équipes mesureront à nouveau leurs forces, cette fois dans le Forum Fiserv dans le sixième match de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.