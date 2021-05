Les Brooklyn Nets ont battu les Chicago Bulls (105-91)

15/05/2021 à 21:50 CEST

Filets de Brooklyn a gagné à la maison pour Chicago Bulls par 105-91 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison San Antonio Spurs par 128-116, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Rapaces de Toronto par 114-102. En ce moment, Filets de Brooklyn Il compte 47 matchs gagnés sur 71 joués, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions de barrage, tandis que Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 30 victoires en 71 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Chicago Bulls, en fait, ils ont réalisé une course de 12-0 et ont augmenté l’écart à un maximum de 12 points (0-12) pour terminer avec 28-29. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 33-22. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 61-51 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Chicago Bulls il a réussi à se rapprocher de l’électronique et a terminé avec un résultat partiel de 18-20 et un 79-71 au total. Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe locale s’est distancée dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un 15-2 partiel et ont eu une différence maximale de 20 points (105-85) et le quart s’est terminé avec un 26- résultat partiel 20, terminant ainsi le match avec un résultat final de 105-91 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Bruce brun Oui Kyrie Irving pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 16 points, trois passes et 12 rebonds et 22 points et deux rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Thaddeus Young Oui Patrick Williams pour leurs interventions dans le jeu, avec 19 points, quatre passes et 13 rebonds et 24 points, une passe et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté le prochain match Filets de Brooklyn va affronter Les Cavaliers de Cleveland dans le Centre Barclays, tandis que le prochain jeu de Chicago Bulls sera contre Bucks de Milwaukee dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.