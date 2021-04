Les Brooklyn Nets ont battu les pélicans de la Nouvelle-Orléans (129-134)

21/04/2021 à 04h50 CEST

Filets de Brooklyn a réussi à gagner devant Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin par 129-134 dans un nouveau tour de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec New York Knicks par 122-112, donc après le match, ils ont accumulé cinq défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu à l’extérieur avec chaleur de Miami par 109-107. Filets de BrooklynAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 39 matchs gagnés sur 58 joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 25 matchs gagnés sur 58 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a présenté les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 16-0 au cours du quart pour terminer avec 29-26. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-31. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 59-57 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 16-2 dans ce quart et a atteint une différence de 14 points (69-83) et a terminé avec un résultat partiel de 33-36 ( 92-93). Enfin, au cours du dernier trimestre Filets de Brooklyn il a pris ses distances dans la lumière, a augmenté la différence à un maximum de neuf points (105-114) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 37-41. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 129-134 pour les visiteurs.

Parallèlement à tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Filets de Brooklyn Ils étaient Kyrie Irving Oui Joe Harris, qui avait 32 points, huit passes et deux rebonds et 24 points, deux passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Zion Williamson Oui Brandon Ingram, avec 33 points, quatre passes et sept rebonds et 27 points, cinq passes et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain match de la compétition Pélicans de la Nouvelle-Orléans va affronter Orlando Magic dans le Centre Amway, tandis que Filets de Brooklyn va affronter Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.