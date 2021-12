Les Brooklyn Nets prennent une décision majeure sur Kyrie Irving au milieu du drame de la vaccination

Kyrie Irving est de retour dans les Brooklyn Nets. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Nets ramènent la garde des étoiles pour les matchs en dehors de New York. Cela survient alors qu’Irving refuse de se faire vacciner contre le COVID-19 car cela fait partie des mandats de la ville de New York. Wojnarowski dit que les problèmes avec les Nets, y compris les blessures et les joueurs perdus à cause des protocoles de santé et de sécurité, sont l’une des raisons pour lesquelles ils ramènent Irving.

Irving est autorisé à s’entraîner à domicile selon les règles du gouvernement, et les Nets ont convenu avec Irving d’un plan qui lui permettrait de retourner jouer. Pour que cela se produise, Irving devrait être testé négatif cinq jours consécutifs. Le premier retour d’Irving est le 23 décembre, lorsque les Nets affronteront les Portland Trailblazers. Les Nets ont 27 matchs restants sur la route.

« Les conséquences financières, je sais que je ne veux même pas faire ça », a déclaré Irving dans un fil Instagram en octobre, selon ESPN. « Mais il est vrai que pour être à New York, pour faire partie d’une équipe, je dois être vacciné. J’ai choisi de ne pas être vacciné, et c’était mon choix, et je vous demanderais à tous de simplement respecter ce choix.

« Je vais simplement continuer à rester en forme, être prêt à jouer, être prêt à jouer avec mes coéquipiers et à faire partie de tout cela. Ce n’est pas une chose politique; ce n’est pas à propos de la NBA, pas à propos de n’importe quelle organisation. Il s’agit de ma vie et de ce que je choisis de faire. Si Irving n’avait joué aucun match cette saison, il aurait pu perdre plus de 17 millions de dollars. Il a signé avec les Nets en 2019 après avoir passé deux ans avec les Boston Celtics. Il a commencé sa carrière NBA en 2011 après avoir été repêché n°1 par les Cleveland Cavaliers.

« Vous devez faire ces convictions vous-même », a déclaré Irving dans le fil Instagram. « ‘Yo, tu vas perdre de l’argent; tu vas perdre ça.’ Alors quoi. Ce n’est pas une question d’argent, bébé. Il s’agit de choisir ce qui est le mieux pour vous. » Irving est sept fois NBA All-Star qui a aidé les Cavaliers à remporter le titre NBA en 2016.