Les Brooklyn Nets se qualifient pour les demi-finales de la Conférence Est après avoir battu les Boston Celtics 123-109

02/06/2021 à 11:34 CEST

Filets de Brooklyn réussi à s’imposer à domicile devant Celtics de Boston par 123-109 lors du cinquième et dernier match des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Avec cette victoire de Filets de Brooklyn, l’égalité est de 4-1, ce qui signifie que les joueurs de Filets de Brooklyn Ils disputeront les demi-finales de la Conférence Est car il n’y a pas assez de matchs pour que leur adversaire revienne.

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du trimestre, bien qu’il ait finalement fini par éloigner l’équipe locale et se soit terminé par un résultat de 31-24. Après cela, au deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont pris leurs distances à la lumière et ont atteint une différence de neuf points (33-24) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-27. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 59-51 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les différences dans les Celtics de Boston et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-28 et un total de 86-79. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de Filets de BrooklynEn fait, ils ont obtenu un 11-2 partiel et ont gagné par 22 points (120-98), et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 37-30. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 123-109 pour Filets de Brooklyn.

Au cours de la réunion, ils ont souligné James durcir Oui Kyrie Irving pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 34 points, 10 passes et 10 rebonds et 25 points, trois passes et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jayson tatum Oui Evan fournier, avec respectivement 32 points, cinq passes et neuf rebonds et 18 points, une passe et six rebonds.