Les Brooklyn Nets sont convaincus qu’Irving reviendra cette saison

On dit qu’après la tempête, le calme revient toujours, cette fois, ce pourrait être à Brooklyn. Les Nets, qui ont eu beaucoup de mal cette saison à cause de la « rébellion » de Kyrie Irving, semblent voir la lumière au bout du tunnel. L’optimisme est revenu et Ils voient la disponibilité du joueur à jouer cette saison possible, selon Shams Charania.

Sources : Il y a un regain d’optimisme autour du retour de la star All-NBA Kyrie Irving aux Brooklyn Nets cette saison. Détails sur le dernier Nets-Irving, le marché de Ben Simmons et plus dans Inside Pass à @TheAthletic : https://t.co/EJBvA7v8Pn – Shams Charania (@ShamsCharania) 13 décembre 2021

La décision d’Irving sur la vaccination reste un mystère. En raison d’une telle négativité à propos du vaccin, Kyrie ne pouvait s’entraîner qu’avec l’équipe ou jouer à des jeux loin de chez elle en raison de la législation en vigueur à Brooklyn. La franchise a décidé de mettre la star de côté jusqu’à ce qu’il soit éligible à 100% pour jouer.. La seule solution? Vaccination, quelque chose qu’Irving refuse de faire.

Le retour d’un des meilleurs attaquants de la NBA donnerait un « plus » à certains Nets qui, emmenés par Steve Nash, sont en tête de la conférence Est. Kevin Durant, qui avait des doutes sur son niveau après la blessure, et James Harden, qui n’a pas très bien commencé la saison, guident l’équipe vers les victoires. Il ne manque que la dernière pièce du puzzle, le troisième membre de ce « Big Three » rêveur, Kyrie Irving, qui pourrait arriver plus tôt que prévu..