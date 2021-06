Les Brooklyn Nets tombent face aux Milwaukee Bucks dans le septième match historique

in

Le premier classé pour les finales de conférence Est des NBA Playoffs 2021 est déjà connu. dollars de Milwaukee a réussi à gagner dans un match historique 7 de ses demi-finales de conférence contre Filets de Brooklyn, dans un match qui a dû être résolu en prolongation par 115-111 après que Kevin Durant ait égalisé le match à une seconde de la fin.

La sensation du septième match s’est fait sentir à chaque instant du match : dans l’intensité défensive de PJ Tucker, dans la cocotte-minute qu’est devenu le Barclays Center lors des lancers francs de Giannis Antetokounmpo, dans le repos nul d’un Durant qui a tout joué…

Les Bucks ont réussi à se qualifier pour leur deuxième finale de conférence en trois ans, principalement grâce à une très belle performance de leur star, Antetokounmpo. Le Grec, qui a toujours été interrogé sur son rôle dans les différentes éliminatoires où Milwaukee n’a jamais réussi à atteindre les finales, est devenu le MVP du match après avoir ajouté :

40 points, 13 rebonds, cinq passes décisives, un bloc, 15-24 en field goal (62,5% TC), 2-6 en triple (33,3% T3) et 8-14 en lancers francs (57,1% TL).

Un extraterrestre Kevin Durant

Dans les Nets, il a été inutile que Kevin Durant se soit déguisé en Superman pour éliminer Milwaukee. Le joueur de la franchise new-yorkaise a joué les 53 minutes que le match a duré, contribuant 48 points, neuf rebonds et six passes décisives, et un panier pratiquement sur la corne qui a mené le match en prolongation.

Durant a également joué la dernière possession dans les derniers instants de la prolongation pour égaliser un déficit de deux points (que Khris Middleton avait mis, 23 points et 10 rebonds), mais le résultat n’était pas le même que quelques minutes auparavant, et les Nets étaient-ils allés maison frustré par des blessures qui leur ont coupé les ailes à leur apogée.