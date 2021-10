Les Brooklyn Nets valorisent l’absence de Kyrie Irving en rotation

Rien ne se passe comme prévu dans Filets de Brooklyn depuis le milieu de la saison dernière, ils ont rejoint un Big 3 redoutable et historique, mais ils ne fléchissent pas et plus le défi est complexe, plus ils semblent motivés. Pour le moment, ils ont sorti leur record de victoires cette saison et ils l’ont fait avec un Kevin Durant à part entière qui se présente comme le leader, à la fois sur et en dehors du terrain. Dans des propos recueillis par ESPN, le staff des vestiaires essaie de refaire l’absence indéfinie de Kyrie Irving et de se convaincre qu’ils n’ont pas besoin de cette pièce pour être éligibles sur le ring, mais il leur faut du temps pour trouver un moyen de jouer sans. le meneur de jeu talentueux et être de plus en plus compétitif.

« Nous n’avions jamais pensé qu’Irving serait licencié, mais je pense que son absence prolongée nous permettra de faire des ajustements tactiques et que tous les membres de l’équipe élèvent leur niveau. Certains qui ne s’attendaient pas à avoir beaucoup de minutes vont le faire. doivent jouer un rôle important et je suis convaincu que beaucoup en profiteront pour montrer leur talent. Harden et moi supposons que chaque match sera un test décisif et que nous devrons faire des choses différentes de ce à quoi nous nous attendions à ce début de la saison, mais tout ira bien parce que cela nous aidera à nous améliorer », a déclaré un Durant très motivé après son triple-double.

James Harden et Steve Nash pensent qu’ils vont bientôt découvrir la meilleure façon de rivaliser

Dans la même veine, le sien James durcir. « Nous sommes les meilleurs dans ce que nous faisons et nous allons résoudre ce problème. J’ai vécu de nombreuses situations à l’étranger dans ma carrière, j’ai dû jouer avec des profils de coéquipiers très différents et j’ai l’habitude de me modeler et de le faire fonctionner. Nous sommes une grande équipe, nous avons juste besoin de temps pour le comprendre. » Il semble que le message soit consensuel puisque Steve Nash s’est également exprimé dans ce sens. « Nous n’allons pas passer un bon moment pendant un certain temps, mais nous nous battrons constamment pour trouver comment rivaliser et gagner des matchs. Nous devons découvrir quelle rotation nous faisons et comment nous jouons pour atteindre notre meilleur niveau », a déclaré l’entraîneur de Filets de Brooklyn.