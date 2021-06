Les brosses à dents électriques Philips Sonicare sont aux meilleurs prix d’Amazon en 2021 – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

C’est fantastique que la pandémie semble tirer à sa fin aux États-Unis maintenant que tant de millions de personnes ont été vaccinées. Mais même si le CDC a récemment révisé ses recommandations de sécurité, il reste certains éléments essentiels dont tout le monde a encore besoin. Les masques faciaux sont probablement en haut de la liste de nombreuses personnes lorsqu’elles pensent aux produits essentiels, et il va sans dire que le désinfectant pour les mains n’est pas loin derrière. Mais il y a autre chose que beaucoup de nos lecteurs ont également acheté ces derniers temps, et la plupart des gens ne le considèrent même pas comme un élément essentiel en cas de pandémie : une brosse à dents électrique.

Des tonnes de nos lecteurs nous ont dit qu’ils faisaient toujours de leur mieux pour éviter le dentiste en ce moment, et ils prévoient de continuer à ignorer les visites non essentielles jusqu’à ce que la pandémie soit « terminée ». Que ce soit une bonne idée ou non, remplacer votre ancienne brosse manuelle par une brosse à dents électrique n’est jamais une mauvaise chose et c’est probablement plus important que jamais si vous prévoyez de retarder votre prochain nettoyage dentaire de routine.

Brosses à dents électriques Philips Sonicare sont parmi les meilleures options dans l’entreprise, mais elles sont généralement aussi assez chères. C’est particulièrement vrai si vous voulez le meilleur du meilleur. Mais la bonne nouvelle est qu’Amazon propose actuellement de solides remises qui réduisent plusieurs modèles aux prix les plus bas de l’année. Ici, nous allons vous montrer quelques-unes des meilleures offres sur les modèles les plus populaires que vous pouvez obtenir.

Meilleure offre du jour Le tout dernier thermostat Nest est à son prix le plus bas sur Amazon ! Prix : 99,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quiconque recherche quelque chose de haut de gamme qui coche toutes les cases à cocher sera intéressé par le Brosse à dents électrique rechargeable Philips Sonicare ExpertClean 7500 Bluetooth ou la Brosse à dents électrique rechargeable DiamondClean Smart 9300, qui sont disponibles aujourd’hui avec des rabais allant jusqu’à 60 $. C’est énorme!

Inutile de dire que vous n’avez pas besoin de dépenser autant pour obtenir une excellente brosse à dents électrique rechargeable dès maintenant. le Brosse à dents électrique rechargeable ProtectiveClean 4100 est un best-seller que les gens adorent vraiment, et vous pouvez en acheter un aujourd’hui pour seulement 39,95 $ grâce à une remise inattendue de 20 %.

Ensuite, last but not least, les abonnés d’Amazon Prime ont une opportunité fantastique à laquelle les autres ne peuvent pas accéder. Rendez-vous sur Amazon et vous pouvez en obtenir non pas un mais deux Brosses à dents rechargeables Philips Sonicare HX6254 Plaque Control Plus à prix réduit.

Faites défiler toutes ces bonnes affaires ci-dessous.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4100

Philips Sonicare ProtectiveClean 4100 élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle ordinaire La technologie de capteur de pression spéciale permet un nettoyage en douceur La pointe puissante incurvée personnalisée atteint tous les endroits les plus difficiles de votre bouche Peut être utilisée avec des appareils dentaires, des obturations, des couronnes et même des facettes Prévenir les caries et améliorer la santé des gencives La minuterie Quadpacer vous permet de savoir quand vous avez passé suffisamment de temps à nettoyer chaque région de votre bouche

Philips Sonicare HX6817/01 ProtectiveClean 4100 Brosse à Dents Électrique Rechargeable, Blanc (Packag… Prix catalogue : 49,95 $ Prix : 46,48 $ Vous économisez : 3,47 $ (7 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Philips Sonicare ExpertClean 7500

Élimine jusqu’à 10 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle et fournit un nettoyage de niveau expert Le capteur de pression vous avertit lorsque vous vous brossez les dents trop fort, protégeant ainsi vos dents L’application Sonicare automatisée vous fournit des rapports d’avancement afin que vous puissiez maintenir ou améliorer votre habitudes de brossage

Philips Sonicare HX9690/05 ExpertClean 7500 Brosse à dents électrique rechargeable Bluetooth, noir Prix catalogue : 169,95 $ Prix : 139,95 $ Vous économisez : 30,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9300

Il s’agit de la meilleure et la plus avancée des brosses à dents Philips Sonicare Fournit les soins bucco-dentaires les plus exceptionnels et les plus complets Élimine jusqu’à 10 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle Rend les gencives jusqu’à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines en utilisant le mode Santé des gencives Le mode Blanc+ élimine jusqu’à 100 % de taches en plus en seulement 3 jours par rapport au brossage manuel

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9300 Brosse à Dents Électrique Rechargeable, Noir HX9903/11 Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 60,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Philips Sonicare HX6254 Plaque Control Plus

Élimine jusqu’à 6 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle Un guide spécial fournit des recommandations de dentistes professionnels Vous offre un nettoyage supérieur que vous pouvez à la fois voir et sentir

Philips Sonicare Plaque Control Plus Brosse à Dents Rechargeable HX6254/81 Twin Pack (2 Rechargeable… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (13 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.