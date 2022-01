Les Browns clôturent la saison avec une victoire de 21-16 sur les Bengals sans terrier

Joe Burrow a sauté le dernier voyage de Cincinnati de la saison régulière. Lui et les Bengals ont des réserves pour aller quelque part plus spécial – les séries éliminatoires.

Case Keenum a remporté sa deuxième victoire en remplaçant Baker Mayfield dimanche alors que les Browns de Cleveland ont terminé leur saison lamentable avec une victoire de 21-16 sur les Bengals, qui ont laissé Burrow à la maison et ont joué leurs sauvegardes avant le match de premier tour du week-end prochain.

Burrow est resté en arrière pour se reposer un genou droit douloureux, donc le quart-arrière vedette des Bengals, qui a fait passer Cincinnati du pire au premier lors de sa deuxième saison, serait en aussi bonne santé que possible pour sa première apparition en séries éliminatoires.

« Nous avons terminé la saison sur une très bonne note et avec beaucoup de confiance », a déclaré l’entraîneur Zac Taylor. « Ces matchs (éliminatoires) sont spéciaux. Vous avez mérité cette opportunité, et c’est le meilleur contre le meilleur.

« Nos gars vont être prêts pour ça. »

Keenum a lancé des passes de touché à Jarvis Landry et Demetric Felton alors que les Browns (8-9) ont complété un balayage des surprenants champions de l’AFC Nord.

D’Ernest Johnson s’est précipité pour 123 verges et un score, et le porteur de ballon vedette Nick Chubb n’a eu que neuf courses et a terminé la saison avec 1 259 verges.

Keenum, qui a remplacé Mayfield et battu Denver plus tôt cette saison, a rejoint Landry sur une passe marquante de 26 verges au premier quart. Il a ensuite laissé une passe à Felton, qui s’est frayé un chemin jusqu’à la zone des buts pour porter le score à 21-10.

Pendant ce temps, les Bengals (10-7) ont joué leur équipe « B ». Burrow est resté à Cincinnati pour se faire soigner et Taylor a assis plusieurs autres partants.

« Pas de décision parfaite là-bas », a déclaré Taylor lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était principalement ses joueurs assis en position de compétence. « Nous avions l’impression que nous devions être en bonne santé la semaine prochaine. Il y avait tellement de choses hors de notre contrôle avec les semis en jeu que nous avons pensé qu’il valait mieux les reposer. »

Burrow a déclaré qu’il aurait joué s’il y avait eu plus sur la ligne, mais Taylor ne prenait aucun risque et a commencé Brandon Allen, qui a lancé une passe de 4 verges à Chris Evans avec 2:26 à jouer.

Les Bengals ont également assis le receveur large Tee Higgins, et le demi offensif Joe Mixon était absent après avoir été testé positif pour COVID-19 plus tôt cette semaine.

Le receveur recrue vedette des Bengals Ja’Marr Chase n’a joué que deux séries et a capté deux passes pour 26 verges.

« Nous nous sentons bien en ce moment », a déclaré Chase. « Tout le monde se sent bien, se remet sur pied. Tout le monde est en bonne santé. Vous savez, reste préparé. Nous nous préparons donc pour le prochain match que nous avons à domicile. »

Les six premières possessions des Bengals se sont terminées par un botté de dégagement, et ils ont marqué leur seul touché lorsque le secondeur de réserve Trayvon Henderson a récupéré un échappé de Keenum et a couru 29 verges au deuxième quart.

Mayfield a passé la journée à regarder depuis la ligne de touche, son année marquée par les blessures s’étant terminée lundi lorsqu’il a été limogé neuf fois lors d’une défaite contre les Steelers de Pittsburgh.

Le joueur de 26 ans qui a joué pendant des mois avec un labrum déchiré à l’épaule gauche qui ne lance pas, devrait subir une opération à l’épaule le 19 janvier. À moins d’un changement dans leurs plans, les Browns s’attendent à ce que Mayfield revienne en tant que partant en 2022 puisqu’il est sous contrat après que l’équipe a décroché son contrat de cinquième année à 18,9 millions de dollars. Il a eu son entretien de sortie avec l’entraîneur Kevin Stefanski vendredi.

Cela ne signifie pas que Cleveland ne cherchera pas d’autre option que Mayfield, qui est éligible pour une prolongation à long terme.

POURSUITE HISTORIQUE

Chase a eu un impact indéniable sur le terrain. Cela l’a placé dans le livre des records.

Avec une réception de 24 verges au premier quart, Chase a dépassé le record d’équipe de Chad Johnson (1 440) pour le plus grand nombre de verges reçues en une seule saison.

Il a terminé à 18 mètres du record de recrue de la NFL pour une seule saison détenue par Bill Groman de Houston (1 473 en 1960).

FINITION DE CLOWNEY

Browns DE Jadeveon Clowney a terminé avec une rafale, enregistrant deux sacs et forçant un échappé. Il est prêt à signer à nouveau avec Cleveland après avoir obtenu neuf sacs – son plus grand nombre depuis 2018.

BLESSURES

Bengals : Le remplaçant Ricardo Allen a subi une commotion cérébrale suite à un coup de casque à casque. … CB Vernon Hargreaves III (cheville) a été emporté, est revenu et est ressorti. … Réserve DT Josh Topu (genou) est sorti dans le troisième. … K Evan McPherson (aine) était inactif. Elliott Fry a été élevé de l’équipe d’entraînement et a réussi un placement de 36 verges.

Browns : La recrue LB Jeremiah Owusu-Koramoah (jambe) n’est pas revenue après s’être blessée au troisième quart. …. WR Rashard Higgins (maladie) était actif, mais n’a pas joué. … Le DT Jordan Elliott (genou droit) s’est blessé au quatrième quart.

SUIVANT

Bengals : Un match éliminatoire du premier tour et une autre tentative de gagner leur premier match en séries éliminatoires depuis 1990.

Browns : une plongée profonde dans tout ce qui a mal tourné au cours de l’une des saisons les plus bouleversantes de la franchise.