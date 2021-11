Les Browns de Cleveland font bouger la grande liste sur Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. est maintenant à la recherche d’une nouvelle équipe de la NFL. Selon Ian Rapoport du NFL Network, les Cleveland Browns libèrent Beckam, et il se dirigera ensuite vers les dérogations. Les Browns et Beckham ont convenu d’un contrat retravaillé, et l’équipe a confirmé plus tard que le processus était en cours de finalisation.

« Après un examen attentif, des discussions internes et des conversations avec Odell et sa représentation, nous avons déterminé qu’il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties impliquées qu’Odell ne joue plus pour les Cleveland Browns », a déclaré le directeur général Andrew Berry dans un communiqué. « Nous apprécions tous ses efforts et contributions à Cleveland, mais nous venons d’atteindre un point où il est préférable d’avancer en équipe sans Odell. Nous finalisons le processus d’octroi à Odell de sa libération et nous lui souhaitons bonne chance ainsi que il continue sa carrière. »

La libération de Beckham intervient après que son père a publié une vidéo qui montre le quart-arrière des Browns Baker Mayfield ne lançant pas le ballon au receveur large. Mayfield a été interrogé sur la vidéo peu de temps après sa publication et il a été pris au dépourvu. « J’ai déjà eu des conversations avec son père, d’homme à homme, en face à face, et j’ai été assez surpris par la vidéo et les intentions et les sentiments qui la sous-tendent », a déclaré Mayfield, selon ESPN. « Je mentirais si je disais le contraire. »

Beckham a rejoint les Browns en 2019 via le commerce. Au cours de ses deux saisons et plus avec les Browns, Beckham a capté 114 passes pour 1 586 verges et sept touchés. En six matchs cette saison, Beckham n’a capté que 17 passes pour 232 verges et zéro pointage. Il n’a joué que sept matchs la saison dernière en raison d’une déchirure du LCA. Il est venu après une saison 2019 où il a capté 74 passes pour 1 035 verges et quatre touchés.

Les Giants de New York ont ​​repêché Beckham n ° 12 au total en 2014 et sont devenus l’un des meilleurs receveurs de la ligue. Au cours de sa saison recrue, Beckham a enregistré 91 réceptions pour 1 305 verges et 12 touchés, ce qui lui a valu d’être nommé recrue offensive de l’année. Beckham a été sélectionné trois fois pour le Pro Bowl et deux fois pour la All-Pro Second Team. Beckham étant au ballottage, il y aura probablement quelques équipes qui chercheront à le réclamer avant qu’il ne devienne un agent libre.