Les Browns échangent-ils Odell Beckham contre les Bears ?

En 2019, les Browns de Cleveland ont acquis Odell Beckham Jr. des Giants de New York pour Jabrill Peppers, Kevin Zeitler et les choix de premier et de troisième tour des Browns 2019.

Naturellement, beaucoup étaient excités par le déménagement. À l’époque, Beckham était sans doute le receveur le plus prometteur de la NFL et avait enregistré plus de 1000 verges de réception au cours de quatre de ses cinq premières saisons.

Malheureusement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu.

Beckham n’a jamais vraiment rejoint l’alignement des Browns et a toujours été entravé par des blessures.

Il y a de bonnes raisons de penser que l’année dernière, lorsque Beckham soignait un LCA déchiré, l’offensive de Cleveland a fonctionné bien mieux sans lui qu’elle ne l’a jamais fait avec lui.

Cette semaine, Brad Gannon de Bleacher Report est entré dans les détails concernant un accord qui enverrait Beckham à Chicago pour l’ailier défensif Akiem Hicks.

“… c’est un accord que les Browns seraient idiots de ne pas conclure si les Bears étaient en jeu”, a-t-il écrit.

“Ils ont eu beaucoup de succès sans Beckham dans la dernière ligne droite la saison dernière, et ils pourraient désespérément utiliser plus d’aide dans la ligne défensive intérieure. Larry Ogunjobi et Sheldon Richardson sont partis à cette position. Malik Jackson a signé cette intersaison, et Andrew Billings est de retour après un retrait de COVID-19, mais le premier a 31 ans et n’a commencé que sept matchs au cours des deux dernières années, tandis que le second n’est pas revenu dans une forme de football idéale. “

C’est un secret de polichinelle à ce stade que l’agent de Hicks, Drew Rosenhaus, essaie actuellement de peaufiner une extension des Bears qui garderait son client à Chicago pour le reste de sa carrière. Cela dit, il y a eu peu de mouvement sur ce front. Et si aucun progrès n’est réalisé, un échange pourrait s’avérer inévitable.

Dans le même ordre d’idées, il est clair que la relation Browns-Beckham ne s’est pas déroulée aussi bien que les deux parties l’espéraient lorsqu’il a été initialement recruté. Il n’y a pas si longtemps, Beckham suppliait publiquement d’autres équipes de l’acquérir des Browns pendant les matchs.

Au cours de ses cinq années et de ses 68 matchs à Chicago, Hicks a amassé 222 plaqués, 5 échappés forcés, 5 récupérations d’échappés, 27,5 sacs et 79 coups sûrs du quart. Il améliorerait immédiatement la défense des Browns d’une manière dont l’équipe a désespérément besoin de quelqu’un.

Beckham, quant à lui, a besoin d’un nouveau départ. Les Bears commenceront probablement Justin Fields au cours de la semaine 2, et bien qu’il soit discutable qu’un récepteur qui n’a pas fait le Pro Bowl depuis 2016 soit bien adapté pour faire équipe avec un quart recrue, peut-être que toutes les parties impliquées bénéficieraient d’un changement de paysage. Remarquez que Beckham n’a encore que 28 ans. Il y a à peine quatre ans, il est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la NFL à atteindre à la fois 200 réceptions en carrière et 4 000 verges en carrière.

De toute évidence, ce serait un échange risqué pour tout le monde, mais si cela fonctionne, cela pourrait rapporter des dividendes majeurs à la fois aux Browns et aux Bears.

