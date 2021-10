Les Browns entrent dans l’histoire de la NFL avec une attaque offensive et une défaite contre les Chargers

Les Cleveland Browns étaient dans une fusillade à Los Angeles, mais ils ont échoué.

Le quart-arrière des Browns Baker Mayfield a complété 23 des 32 passes pour 306 verges et deux touchés, et le porteur de ballon Nick Chubb a accumulé 161 verges au sol alors que les Browns ont marqué 42 points. Mais ils sont tombés 47-42 contre Justin Herbert et les Chargers dimanche.

Les joueurs des Cleveland Browns célèbrent après un échappé de récupération lors d’un coup d’envoi lors de la première mi-temps d’un match contre les Chargers de Los Angeles le dimanche 10 octobre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Kevork Djansezian)

Les Browns ont marqué 42 points et amassé 532 verges sans revirements. Ils sont la première équipe de l’histoire de la NFL à perdre en ayant soit 40 points et aucun chiffre d’affaires, soit 40 points, 500 verges et aucun chiffre d’affaires, selon le Bureau des sports d’Elias. C’était également la deuxième défaite de Cleveland après avoir eu une avance à deux chiffres en seconde période.

Le porteur de ballon des Chargers Austin Ekeler a marqué trois touchés, dont un score de 3 verges avec 1:31 à jouer pour porter Los Angeles à sa quatrième victoire de la saison.

Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert, marque un touché en seconde période contre les Browns de Cleveland le dimanche 10 octobre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Gregory Bull)

Herbert, qui a le plus de matchs de 300 verges par un quart-arrière au cours de ses deux premières années dans la NFL, a complété 26 des 43 passes pour 398 verges et quatre touchés, un sommet en carrière. Le receveur large Mike Williams a récolté 165 verges sur des réceptions et a capté deux passes de touché pour les Chargers.

Le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles Austin Ekeler marque un touché devant le gardien libre des Cleveland Browns John Johnson (43 ans) au cours de la deuxième mi-temps dimanche. (AP Photo/Kevork Djansezian)

Los Angeles connaît son premier départ 4-1 depuis 2014.

La semaine prochaine, les Browns accueilleront les Cardinals de l’Arizona, invaincus, et les Chargers se rendront à Baltimore pour affronter Lamar Jackson et les Ravens.