Les Browns placent un pari à faible risque et à haute récompense sur Jadeveon Clowney

Des prétendants au football Fantasy à un vieil homme et à son coordinateur offensif, The Ringer met en évidence les duos les plus importants, intéressants et, dans certains cas, déroutants de la NFL pour la saison 2021. Aujourd’hui, c’est deux anciens non. 1 choix : Myles Garrett et son nouveau coéquipier des Cleveland Browns, Jadeveon Clowney.

À la mi-juin, lors du minicamp de pré-saison des Cleveland Browns, le quart-arrière Baker Mayfield a été invité lors d’une conférence de presse à envisager le monde à travers les yeux de ses adversaires. À quoi cela pourrait-il ressembler, a demandé quelqu’un, pour tous les quarts-arrière rivaux de la NFL qui devront faire face à la ruée vers les passes amplifiée des Browns cette saison? « Mes deux petits amis ? Mayfield a répondu en riant, faisant référence aux hommes à l’extrême gauche et à la droite de la ligne défensive des Browns : le Myles Garrett de 6 pieds 4 pouces et 272 livres et le Jadeveon Clowney de 6 pieds 5 pouces et 255 livres.

“C’est amusant de les regarder travailler”, a déclaré Mayfield. “Je ne dirais pas que ce serait très amusant de les affronter.” Selon le point de vue de chacun, Garrett, 25 ans, et Clowney, 28 ans, sont soit les serre-livres bien appariés de la défense des Browns, soit l’incarnation humaine du Kool-Aid Man, traversant les murs et renversant chaque dernière étagère sur leur chemin. . Deux anciens non. 1 choix au repêchage de la NFL, Garrett et Clowney ont été nommés à cinq Pro Bowls à eux deux, utilisant leurs rapports scandaleux de poids à l’agilité pour terminer tous ces dizaines de tacles et des dizaines de sacs tout au long de leur carrière. Ils ont chacun forcé 10 échappés et perturbé d’innombrables comptes; ils ont tous deux raté de nombreux matchs en raison des ramifications de l’impulsivité ou des ravages des blessures et de la maladie.

Et ils sont devenus coéquipiers pour la première fois ce printemps lorsque les Browns de Garrett, après une saison 11-5 et la première victoire de l’équipe en séries éliminatoires depuis 1994, ont signé avec Clowney un contrat d’un an avec des incitations d’une valeur allant jusqu’à 10 millions de dollars. , accord de longue date qui n’était que le dernier d’une série de mouvements ambitieux d’intersaison pour une franchise ascendante qui se considère comme un concurrent.

Il y a seulement quelques années, les Browns étaient sur une campagne anti-course de trois saisons au cours de laquelle ils n’ont remporté que quatre matchs. Maintenant, l’équipe a l’un des alignements les plus empilés de la NFL des deux côtés du football. Les cibles de Mayfield incluent Odell Beckham Jr. et Jarvis Landry, c’est-à-dire s’il ne le remet pas à Kareem Hunt ou Nick Chubb, que Pro Football Focus a récemment nommé la meilleure unité de backfield de la ligue. Pour renforcer sa défense, les Browns avaient déjà récupéré le corner Troy Hill, le demi de sûreté John Johnson, le secondeur Anthony Walker et le secondeur extérieur Takkarist McKinley, un ancien joueur de première ronde, cette intersaison.

Au moment où l’équipe a signé Clowney en plus de tout cela, l’acquisition semblait à la limite de l’ornement. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas aussi devenir essentiel. Après tout, comme Garrett et Clowney l’ont prouvé à divers moments de leur carrière esthétiquement éblouissante et vertigineuse, il est tout à fait possible d’être les deux.

Presque immédiatement à partir du moment où les Browns ont signé Clowney, lui et Garrett ont commencé à parler l’un de l’autre avec la reconnaissance et le respect mutuels, comme les propriétaires de Jeep Wrangler, faisant des hochements de tête appréciatifs et compréhensifs sur l’autoroute.

“C’est un spécimen athlétique comme quelqu’un que je connais sur les Browns”, a déclaré Garrett ce printemps, faisant briller avec insolence à la fois son nouveau coéquipier et lui-même. Clowney a convenu: “Je n’ai pas encore rencontré trop de gars comme ça dans la Ligue nationale de football”, a-t-il déclaré après son premier entraînement en minicamp avec Garrett en juin lorsqu’un journaliste a fait remarquer que les deux étaient essentiellement des égaux sportifs. “Il m’a fallu huit ans pour arriver ici et en trouver un autre comme ça en défense, de toute façon.”

En 2017, lorsque Garrett est arrivé à Cleveland, il était déjà considéré comme une star générationnelle, un talent physiquement merveilleux qui avait mené la SEC dans des sacs en deuxième année au Texas A&M et qui a sauté plus haut que tout autre joueur de ligne défensive à la moissonneuse-batteuse pré-draft . Un article de Sports Illustrated à son sujet en 2015 comprenait une anecdote royale sur Garrett bloquant un coup de pied alors qu’il était au lycée “au moment exact” où l’entraîneur-chef d’Aggies, Kevin Sumlin, a atterri à côté du terrain dans un véhicule connu sous le nom de “Swagcopter” pour regarder le jeu de recrues cinq étoiles. Une fausse évaluation du brouillon a décrit Garrett comme « un monstre : plus grand que Julio Jones, plus lourd que Rob Gronkowski, plus rapide que Jarvis Landry ».

Les Browns, quant à eux, étaient affamés depuis de nombreuses générations de footballeurs. (L’historique Wikipédia de l’équipe contient de solides sous-sections intitulées « Déceptions des éliminatoires (1966-1973) », « Inactivité (1996-1998) », « Luttes et changement (2005-2012) » et « 2e décennie de lutte (2012-2019) )” entre autres.) Un record de 1-15 en 2016 leur a valu le premier choix lors du repêchage suivant, avec lequel ils ont pris Garrett, bien que les choses ne se soient pas immédiatement améliorées. La recrue a mené l’équipe au nombre de sacs la saison prochaine, mais en raison d’une blessure, il n’a joué que 11 matchs, et le record de Cleveland en 2017 était, oh, vous savez, de 0-16. Avec un deuxième premier choix consécutif, ils ont remporté Mayfield et la saison suivante, Garrett a enregistré 13,5 sacs et l’équipe a terminé avec un espoir de 7-8-1.

Cependant, tout ce qui concerne Garrett ne s’est pas bien passé. En 2019, lors d’une altercation sur le terrain lors d’un match contre les Steelers, il a balancé un casque à la tête d’un autre joueur de rage et a finalement été suspendu pour six matchs. (Garrett a allégué plus tard qu’il avait été incité par un langage raciste ; une enquête de la NFL n’a trouvé aucune preuve à l’appui de l’affirmation de Garrett, bien que la ligue n’ait apparemment pas utilisé l’audio de la diffusion du match pour enquêter. Quand il a finalement été réintégré par la ligue, il a tweeté un mème de John Wick.)

La saison dernière, au milieu d’une performance de calibre joueur défensif de l’année qui comprenait la tête de la NFL dans les sacs et les échappés forcés, Garrett a raté quelques matchs avec COVID-19 et a déclaré plus tard qu’il avait eu du mal à récupérer complètement pendant des mois. Après le retour de Garrett, son homologue à l’autre bout de la ligne défensive, Olivier Vernon, s’est déchiré un tendon d’Achille en janvier, préparant le terrain pour la signature de quelqu’un comme Clowney.

L’arrivée de Clowney dans la NFL avait d’abord été similaire, en termes de battage médiatique, à celle de Garrett. En tant que joueur de lycée en Caroline du Sud, il était la meilleure recrue du pays avant de jouer pour les Gamecocks de Steve Spurrier. Au moment où il est parti, après trois (-ish) saisons, il avait été nommé le meilleur joueur défensif du football universitaire; a reçu un ESPY (et a reçu les éloges de LeBron James) pour un échappé forcé particulièrement crucial dans l’Outback Bowl; et débattu à l’improviste par des pronostiqueurs sportifs qui ont été contraints par son jeu à la Julius Peppers mais n’étaient pas tout à fait sûrs de la passion (ou de la durabilité physique) de Clowney pour le sport.

“Comme la plupart des espoirs d’élite”, a écrit Mike Rosenberg de SI juste après le repêchage de 2014, “Clowney peut être une star dans le bon système, avec un entraînement approprié, à moins que la brutalité du jeu ne transforme ses genoux en salade de chou.” En fin de compte, c’est surtout cette dernière partie qui s’est réalisée.

L’acquisition de Clowney a peut-être été la cerise sur le gâteau d’une liste de Cleveland déjà dense en calories, mais c’est exactement le genre de petit détail qui a tendance à susciter le plus de joie. Sur NFL Live, à la mi-avril, l’ancien ailier défensif de la NFL et actuel analyste d’ESPN Marcus Spears est devenu ému au moment de discuter du nouvel ajout passionnant à la ligne défensive des Browns. “C’est presque une chose en larmes”, a-t-il déclaré à l’antenne, enlevant ses lunettes pour tamponner un œil.

“Vous êtes tous mes amis, et vous savez tous comment je parle de la façon dont une ligne défensive est comme une équipe de basket-ball”, a-t-il déclaré à ses collègues présentateurs. «Plus vous pouvez jumeler des gars avec des compétences spéciales avec un gars qui peut tout faire, mieux ces joueurs sont autour de lui. Myles Garrett est le LeBron James de cette équipe de basket-ball slash D-line. »

Garrett, qui a récemment aidé à commander une peinture murale de James au centre-ville de Cleveland, et qui est devenu viral pour un dunk athlétique, apprécierait sûrement cela. Et pour sa part, Clowney semble également bien conscient que s’il ne sera peut-être plus le meilleur gars d’une équipe, il obtiendra plutôt quelque chose de mieux : plus de marge de manœuvre.

“J’ai été très souvent en double dans cette ligue et dans ma carrière”, a déclaré Clowney aux médias en avril, peu de temps après avoir signé avec l’équipe. En s’alignant de l’autre côté de Garrett, il a plaisanté en riant: “Je pourrais peut-être y aller en tête-à-tête.” D’un côté, Clowney exagérait peut-être légèrement ; après tout, il a fait partie d’une équipe avec JJ Watt à l’époque primo pendant plusieurs saisons à Houston, même si les deux n’étaient pas toujours en bonne santé en même temps. Mais depuis cette époque des Texans, il marque un point : selon Jake Trotter d’ESPN, Clowney est le troisième joueur le plus en double de la NFL depuis 2018.

“Vous me dites que Jadeveon Clowney”, a déclaré Spears à l’antenne en avril, expliquant son enthousiasme, “avec moins d’attention et moins d’équipes doubles, va avoir le…”

Ici, Spears s’interrompit. « Rester en bonne santé », qualifia-t-il lentement, comme pour anticiper ce que tout le monde pensait, avant de poursuivre.

« … va-t-il avoir la capacité de s’en prendre au passeur et d’affronter des tête-à-tête pendant la majeure partie de cette saison ? C’est ce que j’aime à ce sujet !

Son enthousiasme en disait long, mais ces deux mots, rester en bonne santé, disaient tout.

À 28 ans, Clowney n’a que trois ans de plus que Garrett, mais il porte le bagage physique d’un joueur beaucoup plus vétéran. (Le joueur de ligne offensive de Cleveland, Jack Conklin, l’a même complimenté, pour de bon, comme étant « vivant », ce qui n’est pas nécessairement quelque chose que vous voulez entendre d’un pair dans la vingtaine.) L’année dernière, après avoir signé un contrat d’un an avec les Titans du Tennessee pour 12 millions de dollars, Clowney a raté la moitié de la saison et a terminé l’année avec zéro sac. La seule fois de sa carrière où il a disputé les 16 matchs, c’était il y a quatre ans.

C’est à bien des égards une merveille que Clowney soit toujours sur le terrain, étant donné que sa saison recrue très médiatisée s’est terminée après quatre matchs avec une chirurgie de microfracture redoutée qui signale généralement le début de la fin, ou simplement la fin, de carrières. (Clowney a au moins réussi à vaincre héroïquement Tom Brady au cours de sa seule saison de 16 matchs.) S’il peut maintenant rester sur le terrain pour les Browns, tout au long de ce que l’équipe espère être des matchs significatifs en fin de saison et en séries éliminatoires, est une autre histoire, et qui pourrait avoir une grande influence sur la fortune des Browns.

Pour les Browns, le contrat d’un an de Clowney, combiné à l’alignement par ailleurs important de l’équipe, signifie qu’il n’y a pas grand-chose à perdre. Mais un tel avantage a un revers. L’équipe devra équilibrer toute curiosité de gagner tôt et souvent sur les capacités de Clowney à se précipiter avec une approche plus prudente et prudente de ses minutes et de sa récupération. Ils devront jouer le long jeu avec la pointe de la pointe.

Serait-ce amusant d’essayer d’embrouiller Patrick Mahomes lors de la semaine 1 et d’avertir le reste de la ligue? Bien sûr, mais ce serait plus amusant d’avoir quelque chose dans le réservoir pendant des exercices de deux minutes avec des implications en séries éliminatoires lors de ces matchs consécutifs en fin de saison contre Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore. Clowney voudra-t-il y aller fort et en voudra-t-il être freiné de temps en temps ? Peut-être, mais les apparitions en séries éliminatoires ont un moyen de compenser ce genre de conflit.

Conklin, le joueur de ligne offensive qui a signé avec Cleveland avant la saison 2020 et était l’un des quatre joueurs des Browns à faire partie de l’équipe All-Pro, a dû affronter des gars comme Garrett et Clowney à l’entraînement et aux mêlées cet été, et a essayé de décrire les différences entre eux aux médias. “Myles peut tout faire”, a-t-il déclaré. “[Clowney] apporte un tout autre niveau de physicalité. Il est peut-être un peu plus violent, là où Myles est un peu plus fin dans certaines situations, mais ils peuvent tous les deux tout faire et faire à peu près n’importe quoi. Il est vraiment difficile de les catégoriser différemment car ils sont tous les deux très similaires à certains égards. »

Comme tous ceux qui parlent des deux ailerons défensifs, Conklin a souligné aux journalistes que si tout se passe bien, les équipes seront mises dans la position peu enviable de décider comment couvrir Garrett et Clowney. “Je pense que vous allez voir beaucoup plus de pression sur le quart-arrière”, a-t-il déclaré. Le coordinateur défensif Joe Woods a également déclaré aux médias que “les infractions, ils vont devoir choisir qui ils vont pucer et où ils vont faire glisser la protection”.

Les fans peuvent même voir de nouvelles formations dans lesquelles Clowney est chargé de s’aligner plus près de l’intérieur, peut-être même parfois juste à côté de Garrett. “Je m’épanouis en me déplaçant”, a assuré Clowney aux médias lorsqu’ils lui ont demandé s’il serait d’accord avec ce genre de chose. “Mais je m’épanouis en allant de l’avant.” Pour une franchise qui a passé des années à marcher la plupart du temps sur place, cela ne peut pas faire de mal de commencer par une nouvelle fente extérieure.