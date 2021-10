Vendredi dernier, la nouvelle Nintendo Switch OLED est sortie, qui monte un nouvel écran, plus délicat que le précédent.

L’attendu Nintendo Switch OLED il est déjà en magasin. Du moins symboliquement, car il est épuisé un peu partout.

La nouveauté la plus remarquable est son spectaculaire écran OLED de 7 pouces. Il a des noirs plus purs, des couleurs plus vives… mais il est aussi un peu plus délicat.

Comme tous les écrans OLED, pas à l’abri des brûlures redoutées, même s’il faut dire qu’il faut être très dur pour brûler les écrans OLED modernes.

La première différence est que un écran OLED est en verre, par rapport au plastique du modèle Switch précédent. C’est pourquoi Nintendo a ajouté une fine couche de protection que vous n’avez pas à retirer, comme le font certains utilisateurs qui pensent que c’est du plastique d’usine.

Mais le problème qui inquiète le plus les gens est le brûlé. C’est le nom donné à l’ombre d’une image qui peut rester en permanence sur les écrans OLED, si cette image a été corrigée pendant de nombreuses heures.

L’écran de la Nintendo Switch OLED peut-il subir des brûlures ? La vérité est que oui, comme dans tous les écrans OLED existants, en raison de la technologie elle-même.

Mais il faut dire qu’au fil des années les écrans OLED ont grandement amélioré ce problème, et les brûlures sont rares.

Le problème est qu’une console n’est pas une chaîne de télévision, où l’on voit presque toujours des images en mouvement. Sur une console, vous passez beaucoup de temps dans des menus statiques avec des icônes fixes, et même en jouant à des jeux les icônes d’interface sont fixes à l’écran.

Si certains éléments de l’image restent figés pendant quelques heures, les redoutables brûlures d’écran OLED peuvent apparaître.

Que pouvons-nous faire pour l’empêcher?

Nintendo explique dans le manuel de la console que il est conseillé de laisser les paramètres du mode veille tels qu’ils sont fournis par défaut. Ces paramètres éteignent l’écran s’il n’est pas utilisé pendant 5 minutes. Vous pouvez l’augmenter un peu plus si vous le souhaitez, mais ne dépassez pas 15 minutes.

Lorsque vous jouez, vérifiez si le jeu a une interface qui est toujours fixe ou cachée. S’il y a des éléments fixes ne jouez pas au même jeu pendant des heures d’affilée. Mieux vaut en intercaler plusieurs différents.

C’est un sujet qu’il ne faut pas obséder : jouer sans peur, car les brûlés vont être rares. Mais évitez de garder une image fixe (ou une simple icône) à l’écran pendant plusieurs heures, pour ne pas avoir peur.

