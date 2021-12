BTS sera à l’abri des projecteurs pendant un certain temps (Photo: Caractéristiques de Rex)

BTS a annoncé qu’ils prendraient une « période de repos prolongée » pour la première fois depuis 2019.

Les hitmakers de Dynamite ont donné leur premier concert en direct depuis plus d’un an le mois dernier, excitant les fans qui avaient manqué de voir les stars de la K-pop sur scène.

Cependant, leur agence BigHit Music a annoncé que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook prendraient congé du groupe pour se ressourcer.

Ils ont dit dans un communiqué : « Bonjour. C’est LA GRANDE MUSIQUE. Nous aimerions vous informer que BTS prévoit de prendre une deuxième période de repos prolongée officielle depuis leur première en 2019 après avoir terminé leurs événements officiels programmés de BTS Permission To Dance On Stage- LA et le 2021 Jingle Ball Tour.

» BTS est resté actif afin de s’engager avec les fans en 2020 et 2021 au milieu de la situation de Covid-19, et a obtenu des résultats éblouissants pour se consolider comme les meilleurs artistes mondiaux. »

Il a poursuivi: «Cette période de repos offrira aux membres de BTS qui se sont engagés sans relâche dans leurs activités, une chance de se ressourcer et de se ressourcer en énergie créative. Ce sera aussi la première fois pour eux depuis leurs débuts de passer le temps des Fêtes en famille.

« Nous vous demandons à nouveau de bien vouloir faire preuve de considération pour leur besoin de profiter d’une vie quotidienne ordinaire et libre tout en se concentrant uniquement sur eux-mêmes, même pendant une courte période, pendant leur période de repos. »

L’agence a confirmé que BTS se préparerait pour un prochain concert en mars » pour se connecter et communiquer avec les fans en personne à Séoul « , ainsi que la sortie d’un nouvel album qui » marquera le début d’un » nouveau chapitre « .

Plus : BTS



BigHit a poursuivi: «Nous aimerions exprimer notre plus profonde gratitude à tous les fans qui continuent d’encourager BTS et ils reviendront comme leur meilleur et le plus sain après avoir rechargé afin qu’ils puissent rendre tout l’amour des fans. Merci.’

BTS est monté sur scène à Los Angeles le 27 novembre pour son premier concert en personne avec un public en près de deux ans. Ils ont tourné pour la dernière fois en 2019 avec Love Yourself: Speak Yourself, et maintenant ils donnent vie à leurs spectacles Permission to Dance On Stage: Live Play.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : BTS célèbre l’anniversaire de Jin avec un énorme gâteau au Jingle Ball à Los Angeles



PLUS : British Independent Film Awards 2021 : Riz Ahmed récompensé pour sa contribution exceptionnelle alors qu’After Love triomphe





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();