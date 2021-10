Les Buccaneers annoncent une compensation pour le fan qui a rendu le 600e ballon de touché de Tom Brady à l’équipe

Le fan qui a rendu le 600e ballon de touché de Tom Brady aux Buccaneers de Tampa Bay vient de recevoir une grosse compensation de la part de l’équipe. Comme mentionné par Rick Stroud du Tampa Bay Times, Byron Kennedy reçoit deux maillots signés et un casque de Brady. Il reçoit également un chandail et des crampons de jeu dédicacés de Mike Evans ainsi qu’un crédit de 1 000 $ au magasin de l’équipe. Kennedy a également gagné deux billets de saison pour le reste de cette saison ainsi que la saison prochaine. De plus, lorsque Brady est apparu dans Monday Night Football ManningCast, il a déclaré qu’il donnait également à Kennedy un Bitcoin.

« Byron a perdu tout son pouvoir lorsqu’il a abandonné le ballon », a plaisanté Brady avec les frères Manning, selon CBS Sports. « Il aurait dû le tenir. … (Mais) je lui donne aussi un Bitcoin, donc à la fin de la journée, je pense qu’il s’en sort plutôt bien. » La devise Bitcoin est évaluée à moins de 63 000 $. Kennedy a parlé au réseau NFL du ballon de touché et a déclaré qu’il ne voulait pas le rendre à l’origine.

Quelle expérience @Buccaneers @MikeEvans13_ @TomBrady pic.twitter.com/p9vxrAS9Lj – Byron Kennedy (@yohoitsbo) 25 octobre 2021

« Les [Buccaneers staffer] est venu et a dit en gros : « Pouvons-nous récupérer le ballon ? Et ma première réaction a été ‘Non' », a déclaré Kennedy, selon CBS Sports. « Je lui ai dit: » Vous ne pouvez pas récupérer le ballon. Je n’avais jamais eu un ballon de football comme celui-ci, c’est la chose la plus cool qui soit. Non.' » Kennedy a ensuite déclaré qu’il avait fait marche arrière après avoir appris que Brady voulait récupérer le ballon.

« Nous avons fait des allers-retours un peu et il disait essentiellement: » Tom Brady veut vraiment le football « », a expliqué Kennedy. « Comme je l’ai dit plus tôt, vous ne pouvez pas dire non à Tom Brady. Il réclame son 600e de touché au football, c’est lui qui l’a mérité. J’ai juste eu de la chance et j’étais là au bon moment. »

Kennedy a obtenu le ballon parce qu’Evans le lui a donné après avoir marqué le 600e touché. Evans ne s’est pas rendu compte qu’il avait attrapé une balle historique, c’est pourquoi il donne à Kennedy un maillot et des crampons dédicacés. Brady est le premier joueur de l’histoire de la NFL à lancer 600 touchés. Il est également le leader de tous les temps de la NFL dans les verges par la passe et a remporté plus de Super Bowls (7) et de MVP du Super Bowl (5) que tout autre joueur de l’histoire de la ligue.