Les Buccaneers de Tampa Bay ont dû négocier avec un fan pour récupérer le 600e ballon de touché historique de Tom Brady

Tom Brady est entré dans l’histoire de la NFL dimanche en lançant sa passe de touché de 600 en carrière, faisant de lui le premier joueur à atteindre cette marque. Cependant, Brady a failli perdre le ballon lorsque le receveur large des Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, l’a donné à un fan portant son maillot n ° 13. Cela a conduit les Buccaneers à parler au fan et à négocier avec lui afin de récupérer le ballon.

Evans a donné le ballon après avoir capté une passe de touché de 9 mètres de Brady en première mi-temps. Le fan qui a obtenu le ballon s’appelle Bryan Kennedy, et il a expliqué pourquoi il a rendu le ballon. « J’hésitais à le rendre », a déclaré Kennedy. « Je savais combien cela signifiait pour Tom et j’étais prêt à échanger. » Kennedy a dit qu’il obtenait du butin des Buccaneers pour avoir rendu le ballon aux Buccaneers.

Mike Evans a accidentellement donné à un fan le 600e ballon TD de Tom Brady et les Bucs ont dû négocier pour le récupérer (via @NFLonCBS) pic.twitter.com/j0hfiBPQ1t – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 24 octobre 2021

Selon Yahoo! Sports, le ballon 600 TD vaut jusqu’à 500 000 $. Fox 13 a rapporté que Kennedy recevrait un autre ballon et un maillot signé, mais il est clair que garder le ballon lui aurait rapporté beaucoup d’argent. « C’est plutôt cool, c’est plutôt cool – il va obtenir quelque chose de gentil en retour », a déclaré Brady. « Alors nous allons lui offrir un casque ou quelques maillots ou d’autres trucs – c’était vraiment cool de sa part de faire ça. »

« J’ai dit que vous deviez aller chercher deux maillots à ce gars pour récupérer ce ballon », a déclaré l’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, à Evans. « Soit prenez deux de Tom, mais vous devez récupérer cette balle pour lui. ‘Est-ce qu’il veut vraiment cette balle?' » Arians se souvient d’avoir dit Evans. « Et j’ai dit : ‘Je parie qu’il veut ce ballon.' »

Brady a lancé quatre passes de touché dimanche et compte maintenant 602 touchés par la passe dans sa carrière. Actuellement, Brady compte 21 passes de touché cette saison, ce qui le classe au premier rang de la NFL. En raison de la production de Brady sur le terrain, les Buccaneers ont remporté six de leurs sept premiers matchs cette saison, ce qui est le meilleur départ de l’histoire de la franchise. Et cela vient d’une saison du Super Bowl où Brady a lancé 40 passes de touché lors de sa première année avec l’équipe. En plus d’être le leader de tous les temps pour les passes de touché, Brady est le leader de tous les temps pour les verges par la passe avec 81 479.