Les Buccaneers de Tampa Bay prennent une décision sur Antonio Brown après avoir quitté l’équipe en milieu de partie

Les Buccaneers de Tampa Bay ont pris une décision sur le receveur large Antonio Brown qui a quitté l’équipe au milieu de leur match contre les Jets de New York dimanche. Selon l’entraîneur-chef Bruce Arians, Brown ne fait plus partie de l’équipe. Il n’a pas expliqué en détail pourquoi Brown a quitté le terrain.

« Il n’est plus un Buc », a déclaré Arians aux journalistes après la victoire 28-24 des Buccaneers contre les Jets, selon ESPN. « C’est la fin de l’histoire. Parlons des gars qui sont allés là-bas et ont gagné le match. » Lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur le départ. Les Arians ont dit : « Je ne parle pas de lui. Il ne fait plus partie des Bucs. »

Que diable fait Antonio Brown ?! pic.twitter.com/gdgSfrk0W4 – Barstool Sports (@barstoolsports) 2 janvier 2022

Alors que Brown quittait le MetLife Stadium, il a enlevé son équipement et sa chemise tout en saluant les fans. Une source a déclaré à ESPN que Brown n’était pas sur le banc et a déclaré: « Il a démissionné ». Le joueur de 33 ans n’est pas rentré chez lui dans la charte de l’équipe. Un agent de sécurité du MetLife Stadium a déclaré à ESPN qu’ils pensaient que Brown était un fan qui est allé sur le terrain.

« Nous pensions que c’était un sauteur », a déclaré un agent de sécurité, qui a également mentionné que Brown avait demandé un trajet jusqu’à l’aéroport mais qu’on lui avait répondu « Non ». L’officier a également déclaré que Brown était « torse nu et n’avait pas son portefeuille », mais qu’il avait obtenu un autre moyen de transport pour se rendre à l’aéroport. Arians a déclaré à Jay Glazer de Fox Sports qu’il avait essayé de faire entrer Brown dans le jeu à deux reprises, mais qu’il avait refusé. L’entraîneur des Buccaneers a ensuite dit à Btown de « sortir », et lorsqu’il a vu Brown retirer son équipement, Arians a déclaré qu’il « n’avait jamais rien vu de tel de toutes mes années ».

Le dernier incident de Brown survient un mois après sa suspension de trois matchs pour avoir enfreint les protocoles COVID-19. À part cela, l’année a été calme pour Brown qui a aidé les Buccaneers à remporter le Super Bowl la saison dernière. Au cours des trois dernières années, Brown a eu sa part de problèmes, notamment avoir été accusé d’agression sexuelle, agressé verbalement des directeurs généraux et accusé de cambriolage avec coups et blessures.

« Nous l’aimons tous. Nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons qu’il soit à son meilleur. Malheureusement, ce ne sera pas avec notre équipe », a déclaré le quart-arrière des Buccaneers Tom Brady. « Je pense que tout le monde devrait être très compatissant et empathique envers certaines choses très difficiles qui se produisent. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.