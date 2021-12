Les Buccaneers ont un problème avec les Saints et ce n’est peut-être pas encore terminé

S’il y a une équipe que les Buccaneers de Tampa Bay voudront peut-être éviter au début des séries éliminatoires, ce sont les New Orleans Saints.

Cela est devenu très clair dimanche soir lorsqu’ils ont perdu contre la Nouvelle-Orléans pour la quatrième fois en autant de matchs de saison régulière depuis l’acquisition de Tom Brady. Cependant, la défaite ne fait qu’augmenter les chances de Tampa d’affronter la Nouvelle-Orléans en séries éliminatoires.

Les Saints sont entrés dans la semaine 15 à 6-7, avec une seule victoire lors de leurs six matchs précédents. Pensé pour être mort dans l’eau, une défaite contre les Bucs ne les aurait pas mathématiquement éliminés des séries éliminatoires, mais personne n’aurait parié là-dessus.

Au lieu de cela, les Saints ont gagné et maintenant ils ont une nouvelle vie. Leurs chances d’atteindre les playoffs sont désormais de +350 sur Tipico Sportsbook. Si la saison se terminait aujourd’hui, ils seraient la septième et dernière équipe des séries éliminatoires de la NFC – les Bucs étant à un bris d’égalité de devoir les jouer une troisième fois cette saison.

Avec quatre matchs à jouer cette semaine et encore trois semaines à jouer en saison régulière, le classement est loin d’être définitif et continuera certainement à se mélanger. Cela signifie qu’il est encore temps pour un affrontement Saints-Bucs de s’aligner, et cela peut être le pire des cas pour Tampa.

Déjà sans Antonio Brown, les Bucs ont perdu les receveurs larges partants Mike Evans et Chris Godwin au deuxième quart du match de dimanche et le porteur de ballon Leonard Fournette au troisième. Cependant, blâmer la perte uniquement sur les blessures serait mépriser ce que la Nouvelle-Orléans a pu accomplir.

Lors de leurs quatre rencontres au cours des deux dernières années – sans compter la victoire des Bucs en séries éliminatoires l’an dernier – Brady a enregistré huit interceptions. C’est plus d’un tiers de son total d’interceptions au cours des deux dernières années. Les Saints ont un différentiel de score de +64 dans ces matchs. Dimanche soir, c’est la première fois que Brady est blanchi depuis 2006.

Le demi de coin des Saints Marshon Lattimore a réussi à neutraliser l’impact d’Evans, qui n’a que neuf réceptions combinées contre les Saints depuis 2020, y compris le match éliminatoire. Et il n’était même pas le corner le mieux noté de l’équipe dimanche soir, selon PFF.com. Cette distinction appartient à Chauncey Gardner-Johnson (qui n’a pas laissé passer l’occasion de se moquer de Brady). Dans l’ensemble, toute la défense des Saints correspond bien aux Bucs et à ce qu’ils veulent faire.

Il n’est pas inconcevable que les Bucs battent les Saints s’ils doivent rejouer ; ils ont remporté la rencontre éliminatoire l’année dernière après avoir été balayés. Mais même ce match était un match que les Saints auraient pu gagner. Ils détenaient une avance au troisième quart et le match était à égalité au début du quatrième. La Nouvelle-Orléans n’a pas pu surmonter quatre revirements, dont trois interceptions de Drew Brees, mais elle reste l’équipe la mieux équipée pour éliminer les champions en titre.

À compter de lundi, trois autres équipes rejoignent les Saints avec sept défaites : les Vikings du Minnesota, qui jouent lundi soir, et l’équipe de football de Washington et les Eagles de Philadelphie, qui s’affrontent mardi. Parmi ces équipes en compétition pour une place pour une Wild Card, les Saints ont la force de calendrier restante la plus facile, selon Tankathon.com.

Si les Bucs veulent les éviter au premier tour, la meilleure chose qu’ils puissent faire est de gagner et d’essayer de dépasser les Packers de Green Bay pour la tête de série de la conférence. Sinon, nous pourrions assister à l’un des plus gros bouleversements en séries éliminatoires de l’année.

