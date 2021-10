Les Buccaneers retirent Jon Gruden du Ring of Honor, Skechers abandonne son entraîneur

– Les Buccaneers ont suivi les traces de Skechers et ont également coupé les ponts avec Gruden … annonçant mardi que l’entraîneur ne sera plus reconnu dans le Ring of Honor de Tampa Bay.

« Bien que nous reconnaissions les contributions de Jon Gruden sur le terrain », a déclaré l’équipe, « ses actions vont à l’encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu’organisation ».

« Par conséquent, il ne continuera plus à être membre de l’Anneau d’honneur des Buccaneers. »

Gruden a entraîné les Bucs de 2002 à 2008… remportant un Super Bowl avec l’équipe.

D’abord, Jon Gruden perdu son travail… maintenant, il a aussi perdu son plus gros parrainage.

Skechers a mis fin à son contrat avec l’ancien entraîneur-chef des Las Vegas Raiders … après avoir appris que le joueur de 58 ans avait écrit des courriels racistes, homophobes et misogynes de 2011 à 2018.

« Skechers est au courant des récents articles de presse sur les e-mails de Jon Gruden, qui l’ont amené à démissionner de son poste d’entraîneur de la NFL », a déclaré mardi un porte-parole du géant de la chaussure dans un communiqué.

« Après avoir appris ces développements, nous avons immédiatement résilié le contrat d’approbation de M. Gruden et notre affiliation avec lui. »

Gruden avait été l’un des visages de Skechers, apparaissant dans des publicités pour l’entreprise au cours des derniers mois.

« Skechers croit en l’égalité, en encourageant la tolérance et la compréhension pour tous », a déclaré le porte-parole. « C’est au cœur de qui nous sommes en tant que marque mondiale de style de vie et pourquoi nous avons une politique de tolérance zéro pour un tel comportement au sein de notre entreprise, y compris ceux avec qui nous travaillons officiellement. »

« Nous pensons qu’il est impératif de prendre position contre les commentaires racistes ou désobligeants et pour l’inclusion de tous. »

La nouvelle arrive juste un jour après Gruden a été évincé de son rôle de chef de Las Vegas à la suite de la nouvelle selon laquelle il avait lancé une insulte anti-gay contre Roger Goodell et utilisé un autre langage offensant dans plusieurs e-mails.

En annonçant sa séparation avec les Raiders … Gruden s’est excusé pour les messages et a ajouté: « Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

Les Raiders ont nommé Bisaccia riche comme entraîneur-chef par intérim à la suite du départ de Gruden.