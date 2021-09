Les Buckeyes n ° 10 se déchaînent avec la déroute 59-7 d’Akron

in

Après trois matchs difficiles – dont un bouleversé par l’Oregon il y a deux semaines – le n ° 10 de l’Ohio State a eu la chance de percer un autre quart-arrière de première année et de restaurer un peu de confiance avant de se lancer dans le calendrier de la conférence.

La déroute 59-7 d’Akron samedi soir n’impressionnera probablement pas beaucoup les électeurs, mais avec autant d’étudiants de première année sur le terrain, les Buckeyes (3-1, 1-0 Big Ten) ont bénéficié des représentants supplémentaires et d’une large marge d’erreur. .

“Vous pouvez certainement voir qu’il y a beaucoup de gars qui ont désespérément besoin de ces clichés et de cette expérience pour continuer à construire”, a déclaré l’entraîneur Ryan Day.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le vrai quarterback de première année Kyle McCord a surmonté la nervosité précoce pour lancer pour 319 verges et deux touchés, et le vrai recrue TreVeyon Henderson a couru pour 93 verges et deux scores en première mi-temps avant de terminer pour la journée.

McCord a obtenu le feu vert à la place de CJ Stroud, un étudiant de première année qui a commencé les trois premiers matchs mais a une douleur à l’épaule et a eu une pause contre l’outsider à sept touchés. McCord avait 13 ans sur 18 et a obtenu le crédit pour la première passe de touché de sa carrière lorsque Chris Olave a transformé un jet de balayage en un score de 5 verges au premier quart.

Henderson, qui a battu le record de précipitation en première année d’un match de l’école la semaine dernière – et dans les jours suivants a conclu des accords de parrainage avec un restaurant de restauration rapide et un concessionnaire automobile Columbus qui lui a rapporté une Camaro d’occasion – a continué de s’épanouir en tant que prochain potentiel Ohio Étoile d’État.

Il a récolté en moyenne 11,6 verges par course avant de partir avec les Buckeyes menant 38-7 à la mi-temps. Il totalise en moyenne 9,5 verges par course et compte six touchés au cours des quatre premiers matchs.

Master Teague III s’est précipité pour deux touchés en deuxième mi-temps, et Evan Pryor en a ajouté un autre tard.

Ohio State (3-1, 1-0 Big Ten) a connu des difficultés défensives au cours des trois premières semaines, et le quart-arrière d’Akron DJ Irons a exploité quelques trous pour donner aux Zips (1-4) une avance rapide. Mais cela n’a pas duré longtemps. Irons a été limogé à quatre reprises et intercepté à deux reprises en première mi-temps, dont un pick-six de 46 verges par le gardien des Buckeyes Ronnie Hickman.

“Je me sens un peu comme dans cette première série des deux côtés, nous étions en quelque sorte à tâtons”, a déclaré Day. “Et puis tout d’un coup, nous avons démarré et avons en quelque sorte démarré et joué avec confiance le reste du match.”

Haskell Garrett a réussi trois des huit sacs de l’Ohio’s State dans le match.

“Nous ne nous sommes pas concentrés sur notre adversaire, nous nous sommes concentrés sur nous comme une unité, comme une équipe entière”, a déclaré Garrett. “Juste vraiment se concentrer sur nous-mêmes et tirer le meilleur de nous-mêmes.”

L’EMPORTER

Akron: Les Zips montrent les premiers signes d’être capables de réussir, mais le déficit de talent était trop important lorsque les Buckeyes se sont ajustés.

“Nos gars sont allés là-bas et se sont battus avec acharnement”, a déclaré l’entraîneur d’Akron, Tom Arth. “Ils se sont un peu cognés et ils ont continué à se battre. Malheureusement, nous avons simplement abandonné trop de jeux explosifs.”

Ohio State: Les Buckeyes obtiennent ce qui équivalait à une mêlée avant la reprise des plus gros matchs.

DRAME DE CTÉ

Le secondeur principal de l’Ohio State, K’Vaughan Pope, est parti et a apparemment quitté l’équipe au cours du deuxième trimestre, puis a publié un tweet désobligeant à propos de l’école qui a depuis été supprimée. Day a dit qu’il ne connaissait pas les détails de ce qui s’était passé.

“L’une des choses difficiles, c’est que vous devez jouer contre certains gars, et vous devez prendre des décisions sur qui joue dans ces matchs, et vous comptez vraiment sur les gars pour être toujours de bons coéquipiers s’ils ne se lancent pas dans le match. terrain », a déclaré Day.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Avec quelques défaites dans le Top 10, les Buckeyes pourraient légèrement progresser.

BLESSURES

Akron : Irons a entamé un deuxième match consécutif à la place du quart-arrière Kato Nelson, qui souffre d’une blessure au pied.

Ohio State : Le meilleur joueur de ligne offensive des Buckeyes, Thayer Munford, s’est blessé à la cheville. … Le garde du nez Taron Vincent et les ailiers défensifs Tyreke Smith et Javontae Jean-Baptiste ont été répertoriés comme indisponibles pour des raisons non précisées.

SUIVANT

Akron: Ouvre le calendrier de la conférence samedi avec un match à domicile contre les Ohio Bobcats, qui ont été mis en déroute par Northwestern 35-6.

État de l’Ohio. Reprise du Big Ten samedi à Rutgers, qui a perdu contre le n ° 19 du Michigan 20-13.