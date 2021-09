Les Buckeyes n ° 9 luttent contre Tulsa et s’éloignent pour une victoire 41-20

Le grand jour de la recrue TreVeyon Henderson l’a placé au milieu d’une compagnie d’élite dans le livre des records de l’Ohio State, et cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour son équipe décidément décalée.

Henderson, lors de son troisième match, a battu le record de précipitation d’Archie Griffin à 49 ans, accumulant 277 verges et trois touchés alors que le n ° 9 de l’Ohio State a eu des difficultés avec Tulsa, puis a réussi à s’éloigner tard pour une victoire de 41-20 samedi. .

Henderson a couru pour des scores de 5, 48 et 52 verges, ce qui a réussi à dissimuler certaines des mêmes faiblesses que l’Ohio State a montrées dans le 32-25 contrarié par l’Oregon la semaine dernière qui a fait chuter les Buckeyes dans le sondage AP Top 25.

Ohio State était censé obtenir une pause dans le calendrier, le premier de deux matchs contre des adversaires moins importants qui permettrait de résoudre certains problèmes flagrants, en particulier avec la défense. Au lieu de cela, il a eu une bonne bagarre.

Les Buckeyes (2-1) n’étaient pas forts, mais Tulsa (0-3) ne pouvait tout simplement pas les égaler coup pour coup et Henderson, qui a couru 69 verges lors des deux premiers matchs combinés, a percé avec d’énormes jeux à des moments critiques . Une interception tardive que Cameron Martinez a retournée pour un touché de 61 verges a fait paraître le score pire que celui du Golden Hurricane persistant.

Henderson a battu un record de précipitation en première année depuis que Griffin a couru pour 239 verges le 30 septembre 1972, lors d’une victoire de l’Ohio State contre la Caroline du Nord. Griffin a remporté le trophée Heisman en 1974 et 1975, le seul double vainqueur de l’histoire.

“Je ne m’attendais pas à quelque chose comme ça, mais j’ai de gros objectifs pour moi”, a déclaré Henderson. “J’en ai beaucoup plus, alors je dois continuer à travailler.”

La défense de l’Ohio State, tout en maintenant Tulsa à 73 verges au sol, a permis au quart-arrière Davis Brin de lancer pour un sommet en carrière de 428 verges et les deux premières passes de touché de l’équipe cette saison. Josh Johnson a capté huit passes pour un sommet en carrière de 149 verges.

“Nous avons affronté un type d’équipe exceptionnel qui est explosif des deux côtés du ballon”, a déclaré l’entraîneur de Tulsa, Philip Montgomery.

L’EMPORTER

Tulsa: Le Golden Hurricane a profité d’une équipe de l’Ohio State encore échevelée et s’est attaqué aux Buckeyes. Ils ont inscrit 501 verges d’attaque et ont arrêté presque tout le monde sauf Henderson.

“Je pensais que nos receveurs avaient fait du bon travail en essayant de trouver la séparation et de trouver des trous pour s’asseoir et travailler, et notre ligne offensive a encore donné du temps à (Brin)”, a déclaré Montgomery. “Nous recevions une tonne de pression. Je pensais que ces gars avaient fait du bon travail avec tout ce qu’ils recevaient.”

État de l’Ohio : les problèmes défensifs sont toujours importants. La ligne offensive était meilleure, et l’entraîneur Ryan Day a peut-être trouvé une vache à cloche après avoir divisé les courses entre Henderson et quelques autres lors des deux premiers matchs.

COURSES EN TEMPS TEMPS

Le premier gros point d’Henderson est survenu au troisième quart, l’Ohio State s’accrochant à une avance de 13-6. Il a rebondi à droite et a dépassé les arrières défensifs pour le touché de 48 verges. Puis à la fin du quart, après que Tulsa ait tiré à 20-13, il a percé un trou au milieu et s’est dirigé vers la ligne de touche gauche et le score de 52 verges.

“C’est quelqu’un qui peut frapper des circuits, et c’est spécial”, a déclaré Day. “Il a ce talent spécial. Vous le lui donnez, il atteint le deuxième niveau et fait rater un gars, et cela pourrait être un coup de circuit. Et c’est une toute autre dynamique. Quel début excitant pour sa première année.”

DOULEURS DE CROISSANCE DE CJ

Le quart-arrière de première année CJ Stroud, commençant son troisième match, a raté quelques récepteurs, a lancé une interception et a perdu un échappé. Il a lancé pour 185 verges et un touché tardif à Garrett Wilson qui a donné aux Buckeyes un peu de répit. Il a révélé après le match qu’il avait mal au bras.

“Gagner n’est pas facile, surtout quand tout le monde a une grosse cible sur le dos”, a déclaré Stroud. “Je dois absolument m’améliorer.”

BLESSURES

Ohio State G Thayer Munford a quitté le match avec une blessure à la jambe droite à la fin du premier quart. S Josh Proctor, le joueur le plus expérimenté de la défense, était absent après avoir subi une blessure à la jambe subie lors du match de la semaine dernière. DE Zach Harrison était également sorti avec une maladie non spécifiée.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Aux prises avec un outsider de 25 1/2 points à domicile, les Buckeyes n’obtiendront probablement pas beaucoup de votes supplémentaires, surtout avec la défaite de la semaine dernière encore fraîche.

SUIVANT

Tulsa : accueille l’État de l’Arkansas samedi prochain. Ohio State : accueille Akron samedi prochain dans un concours aux heures de grande écoute.