Les Bucks arrachent le match aux Celtics dans les dernières secondes

26/12/2021 à 01:47 CET

Les Chevreuils, mené par le Grec Giannis Antetokounmpo, battu aujourd’hui à Milwaukee environ Boston Celtics dans lequel Juancho Hernangómez a rejoué et qui a dominé tout le match jusqu’à 30 secondes avant la fin du match.

Antetokounmpo, qui a rejoint aujourd’hui après avoir raté 5 matchs en raison du protocole covid, a obtenu un double-double de 36 points, 12 rebonds, 5 passes et 2 blocs. Bobby Portis, qui a également rejoint l’équipe, a également ajouté un double-double de 16 points, 10 rebonds et 4 passes décisives.

Jrue Holiday et Kris Middleton ils ont aidé les Bucks avec 17 points chacun.

Le meilleur des Celtics était Jayson tatum avec 25 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Jaylen Brown a marqué 25 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et un contre et Robert Williams III a réalisé un double-double de 11 points, 14 rebonds, 4 passes et 2 contres.

L’Espagnol Juancho Hernangómez est sorti du protocole covid qui l’a éloigné des courts au cours des 10 derniers jours pour frapper le premier triple qu’il a tenté huit minutes après le début du premier quart, quelques secondes après être entré sur le court. l’espagnolIl a joué 15,32 minutes tout au long du match et a récolté 3 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre.

Les Celtics prennent la tête

Boston, défenseur d’homme à homme, a dominé la première période, 22-35, sur des Bucks plus concentrés sur la défense dans la zone. Jaylen Bronwn a tiré pour les Celtics avec 14 points, 1 rebond et 3 passes décisives tandis que Jayson Tatum n’a pas lancé de ballon dans les 10 premières minutes de la confrontation.

Quelques minutes avant la fin du premier quart-temps, Brown s’est rendu aux vestiaires pour guérir une blessure sur la lèvre d’un coude accidentelle de son partenaire Tatum.

Pour les Bucks, le meilleur du premier quart a été Khris Middleton, avec 5 points et une passe décisive.

Brown était de retour sur la bonne voie 4 minutes après le début de la seconde mi-temps tandis que Boston détenait toujours une avance considérable de 29-46.

Au milieu de la seconde mi-temps, les Celtics ont commencé à passer des balles à Hernángomez, qui n’a pas eu de chance avec un triple ou une tentative de manche qui s’est terminé par une faute même pas avec des lancers francs. Cependant, le Madrilène a obtenu 3 rebonds dans ce quart et fait 1 bloc.

Le deuxième quart-temps s’est terminé par un triple final, klaxonné, de George Hill qui a quitté le match à la mi-temps à 47-62.

Brown a récolté 19 points avec 3 rebonds et 3 passes décisives pour les Celtics tandis que le meilleur des Bucks, Middleton, a récolté 11 points et 1 passe décisive.

Mais le plus électrique de la première mi-temps a été le bostonien Payton Pritchard, qui sort du banc avec son maigre 1,85 mètre de haut a marqué 11 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et jusqu’à 1 contre.

3 minutes dans la troisième mi-temps, Le titan grec Giannis Antetokounmpo semblait avoir pris le pouls du match, et avec 18 points, 5 rebonds et 4 passes décisives jusqu’à présent, il a rapproché le score de 65-71.

Giannis presse

Bobby Portis a marqué 75-80 sur deux lancers francs. Après un échange de coups sûrs et d’erreurs décisives des deux équipes, Middleton a réduit le score d’un triple à 83-84. À une minute de la fin du troisième quart, le tableau d’affichage était de 88-89.

Mais les Celtics n’ont pas baissé les bras et sont revenus pour augmenter l’avantage lorsque Antetokounmpo a écrasé le panier sans pitié devant un impuissant Hernangómez, laissant le score de la troisième fois à 90-94.

A la fin de la troisième période, Tatum a récolté 20 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, tandis qu’Antetokounmpo a récolté 24 points, 7 rebonds et 4 passes décisives.

Au début du dernier quart, les Celtics se sont encore échappés à 90-102, un score qui est resté inchangé pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que Portis Jr le réduise avec une solide entrée à 92-102.

Tatum, marchant à reculons, insista pour garder ses distances, mais Antetokounmpo n’a pas pensé que c’était une bonne idée et a exécuté un triple précis et un dunk intimidant Il a encore réduit l’avance des Celtics à 103-109. Un panier de Wesley Matthews l’a encore raccourci, 105-109.

Antetokounmpo à égalité à une minute et demie de la fin, 111-111Mais il a raté le lancer franc qui aurait pu donner l’avantage aux Bucks pour la première fois du match.

Matthews, avec un triplé après plusieurs erreurs des deux équipes, a mis Milwaukee en tête pour la première fois, 114-113, à 30 secondes de la fin.

Deux lancers francs de Middleton ont augmenté l’avance des Bucks, 116-113, et un blocage d’Antetokounmpo sur Williams l’a gardée à 17 secondes de la fin.

Avec cinq secondes à jouer, Middleton a raté un lancer franc et a frappé l’autre, 117-113.

Boston a demandé un temps mort avec 5 secondes restantes, mais n’a pas pu empêcher le tableau d’affichage restera 117-113 bien qu’il ait été en tête du tableau d’affichage pendant la majeure partie du match.