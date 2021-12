Les Bucks battent les Hornets lors des débuts de Cousins

Match extraordinaire vécu hier au Forum Fiserv entre dollars de Milwaukee et Charlotte frelons avec une victoire finale pour le Wisconsin par 127-125 le jour des débuts de DeMarcus Cousins avec les champions NBA actuels.

Les Hornets sont sortis comme un coup au début du duel et ont pris un gros avantage initial qu’ils ont fini par perdre après une de leurs déconnexions classiques dans le jeu qui les caractérise. Ainsi, tout est arrivé jusqu’à un dernier quart-temps qui a été spectaculaire et une dernière minute qui a été une crise cardiaque.

Le duel est venu avec deux pour les Hornets à la dernière minute et 52 de la fin Khris Middleton a réussi un triple qui a donné l’avantage à son équipe. Puis, après un échec de Boule LaMelo, une faute offensive de Giannis Antetokounmpo et un tir raté par Gordon Hayward, PJ Washington encrassé et Middleton a marqué 2 du personnel. Les Bucks menaient 3 avec 8 secondes à jouer. Ball, achevant un match sublime, a égalisé le duel sur le jeu suivant. Il restait six secondes et Anteto a eu le temps de marquer le panier gagnant. Énorme.

Anteto a terminé le duel avec 40 points (15 sur 24 en field goal), 12 rebonds et 9 passes décisives. Khris Middleton a ajouté 21 points et 5 passes décisives. Grayson Allen a contribué 16 points et Pat Connaughton et George Hill 11 points sur le banc. Cousins ​​​​a joué 15 minutes à ses débuts au cours desquels il a contribué 7 points, 4 rebonds, une passe décisive et un vol.

Un quasi triple doublé pour Giannis ce soir !! 40 points | 12 CER | 9 AST | 1 STL pic.twitter.com/LtZDu3Xzmy – Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 décembre 2021

Le grand jeu de LaMelo Ball

Jeu formidable d’un LaMelo Ball déchaîné qui n’a pas trouvé la récompense du triomphe. Il a terminé avec 36 points (8 sur 15 en triple) et 9 passes décisives. C’est à un très bon niveau. Kelly Oubre avait 25 points, Mikal Bridges est resté jusqu’à 22 et Gordon Hayward jusqu’à 18 pour les Hornets.