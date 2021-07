Les Bucks compliquent la finale face à un imparable Suns

10/07/2021 à 11h36 CEST

Pas même un Giannis Antetokounmpo en fuite ne pourrait vaincre un Phoenix Suns qui recherche avec conviction sa bague pour la première fois dans l’histoire de la NBA. Ainsi, l’équipe qui n’a disputé que deux finales (une contre les Celtics en 1976 et une autre contre les Bulls de Michael Jordan) pourrait remporter une véritable victoire épique si elle continue sur cette tendance, puisque le score total pointe à 2-0.

Par conséquent, nous voyons à quel point les Suns sont une équipe plus forte que les Bucks. Bien qu’Antetokounmpo ait essayé de tout faire pour gagner avec 42 points, 12 rebonds et 4 passes décisives, le reste de l’équipe a eu des résultats très modérés, suivi de Jrue Holiday avec 17 points.

Au lieu de cela, le La force des Suns a été démontrée dans une répartition plus égale des points et des efforts. Bridges avait 27 points, 7 rebonds et 1 passe décisive, tandis que Devin Booker avait 31 points, 5 rebonds et 6 passes décisives. Dans le même temps, Chris Paul a rapporté 23 points aux Suns, en plus de 4 rebonds et 8 passes décisives. Cela montre le la force de l’équipe, quelque chose qui semble manquer aux Bucks dans cette dernière partie du championnat.