Les Bucks craignent une blessure grave d’Antetokounmpo

Alerte rouge à Milwaukee. La franchise du Wisconsin n’a pas encore de résultats concluants sur la blessure de sa star, Giannis Antetokounmpo, mais l’inquiétude est maximale. Selon Farbod Esnaashari de Bleacher Report, l’organisation craint d’éventuels dommages graves au ligament croisé antérieur (LCA) du genou gauche du joueur., l’une des pires blessures possibles dans le monde du basket-ball et du sport en général.

Antetokounmpo, qui a pris sa retraite à 7:40 minutes de la fin du troisième quart du quatrième match contre les Hawks d’Atlanta, de la finale de la Conférence Est, Il a pu quitter la piste de son propre pied, mais avec l’aide du personnel de l’équipe et avec une boiterie notable. Plus tard, il est même revenu s’asseoir sur le banc avec le reste de ses coéquipiers, mais même cela ne rassure pas les Bucks, pour qui il est une pièce fondamentale. Au moment de la blessure, après une bagarre avec Clint Capela, le franchisé a accumulé 14 points et 8 rebonds ; à la fin du jeu, était la troisième meilleure contribution au score et le joueur avec le plus de rebonds de l’équipe.

Un petit échantillon de son importance. Au total de la série, avant le match d’hier soir, il affichait en moyenne 30,7 points, 10,7 rebonds et 6,3 passes décisives ; Dans la phase finale dans son ensemble, un 29,2 + 13 + 5,4 sans lequel il serait inconcevable d’imaginer les Bucks dans la phase actuelle des séries éliminatoires. Surtout, après la dure chute contre les Brooklyn Nets, l’une des équipes, justement, la plus malheureuse du côté des blessures.

Dans cette série, tour à tour, Kyrie Irving et James Harden étaient absents. Hier soir, sans aller plus loin, c’était la star des Hawks, Trae Young, qui n’a pas pu faire une apparition au match. en raison d’une trébuchement avec l’un des arbitres lors du troisième match de l’égalité. Bref, et en attendant les résultats qui clarifient la situation de Giannis, il y a déjà neuf All Stars qui ont raté un match des playoffs en cours: Outre Harden et Irving eux-mêmes, figurent également sur cette liste Mike Conley et Donovan Mitchell (Utah Jazz), Joel Embiid (Philadephia 76ers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Jaylen Brown (Boston Celtics) et Chris Paul (Phoenix soleils).

Après le 110-88 de la matinée dernière, favorable aux Hawks, voilà que la série entre les deux franchises est à égalité. Avec 2 à 2 au compteur, il se rendra demain à Milwaukee avec, sauf miracle, la perte d’Antetokounmpo. Un revers majeur que Mike Budenholzer devra résoudre avec beaucoup d’imagination dans son schéma, qui tend à un certain étatisme. Giannis, que ce soit en tant que partant ou en tant que receveur dans les zones intérieures, est le plus grand déterminant de son système. Avant de commencer les séries éliminatoires, en plus, l’entraîneur a déjà perdu l’un de ses titulaires : Donte DiVincenzo. Évidemment d’un calibre beaucoup plus petit. Il est temps de croiser les doigts dans le Wisconsin.