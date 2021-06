Les Bucks font exploser les Nets dans un septième match de tachycardie

Le basket-ball est imprévisible et il montre quel bouton est dans le septième match, le dernier de la série, entre les Nets et les Bucks.. Au Barclays Center, dans la ville qui ne dort jamais qu’aujourd’hui, du moins dans la partie où les fans ne soupirent pas pour les Knicks, va se réveiller au milieu de la nuit à cause du cauchemar de voir cette équipe, le grand candidat pour le Ring après comment les dernières semaines ont été et comment d’autres équipes étaient tombées, en dehors de la NBA pour le reste de la saison. Ce sont les Milwaukee qui avancent. 4-3 ci-dessus. Ils sont arrivés à être 2-0 et 3-2, les deux fois sous le décompte. Ceux de Mike Budenholzer, l’un des entraîneurs à succès qui a la chaise la plus chaude puisqu’on dit qu’il s’ajuste peu et mal dans les matchs importants et qu’il s’agit plus de phases régulières que de phases finales, sont en finale de conférence pour le This et ils il suffit de savoir si le rival sera le Philadelphia de Joel Embiid ou l’Atlanta de Trae Young, deux styles complètement différents.

Dans un match à vie ou à mort comme celui-ci, toutes les prédictions sont annulées à moins que la supériorité ne soit écrasante. Et ici ce n’était pas. Les Bucks ont su jouer avec les circonstances : ils n’ont eu qu’à se concentrer sur Kevin Durant, qui en tout cas a montré qu’il était un joueur d’époque et qu’il était sur le point de gagner ce match également, et de laisser un invité à la fête. au hasard du type Griffin ou Green, des maux mineurs, puisque Kyrie Irving, blessé, n’était pas disponible et James Harden, touché, n’était pas l’ombre de ce qu’il est. Des blessures ont été imputées au candidat numéro un au titre dans l’Est, oui, personne n’y échappe, mais la gestion du problème qui a été faite n’est pas adéquate non plus. La surprise saute, on pourrait dire, avec cette élimination des Nets, que dans leur deuxième saison au moins deux superstars et dans la première avec cette tricéphalie ils restent sur la route d’une manière un peu cruelle.