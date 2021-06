Les Bucks gagnent à Atlanta au rythme d’un Middleton imparable

in

Victoire de dollars de Milwaukee sur le tribunal de Atlanta Hawks par 113-102 qui place le Wisconsin 2-1 dans la série malgré le début de la défaite du premier match de l’égalité. Le duel était égal jusqu’au dernier quart-temps, au cours duquel les hommes de Mike Budenholzer ont appuyé sur l’accélérateur et ont fini par gagner grâce à un déchaîné Khris Middleton.

Le garde des Bucks a terminé le duel avec 38 points après avoir marqué 15 des 26 tirs qu’il a effectués et 6 des 12 triples qu’il a tentés. De plus, il a récolté 11 rebonds et 7 passes décisives en 42 minutes de jeu. +16 avec lui sur le terrain pour les Bucks. Ce fut tout à fait décisif, puisqu’il a réussi à marquer 20 points au quatrième quart-temps, condamnant le duel en faveur des siens.

Il était très bien accompagné par Giannis Antetokounmpo. Le Grec, très solide tout au long de la pré-saison, a terminé avec 33 points (13 sur 21 en field goal9, 11 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Seul taupe, lancers francs : 6 sur 13. Sur le banc, très bon match de Bobby Portis , qui a contribué 15 points en 17 minutes.

Khris est inconscient : 38 PTS | 11 CER | 7 AST | 6/12 3PT pic.twitter.com/Xmq2HJvwK4 – Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 juin 2021

Jeune, trop seul

Dans les faucons, Amenez des jeunes il était le meilleur avec 35 points et 4 passes décisives. De la banque, Danilo Gallinari a contribué 18 unités. Petit plus : petit de Huerter, Bogdanovic, Capela, Williams et compagnie. Nous verrons ce qui se passera lors du quatrième match, également à Atlanta.