Les Bucks gagnent sans Antetokounmpo et sont à une victoire de la finale

07/02/2021 à 05:24 CEST

. / Milwaukee

La absence de l’attaquant vedette, le Grec Giannis Antetokoumpo, n’a pas empêché Les Milwaukee Bucks ont battu les Atlanta Hawks 121-110 jeudi, qui avait également le Faible du meneur de jeu Trae Young, dans le cinquième match de la finale de la Conférence Est qui domine désormais le meilleur des sept 3-2. Le match 6 se jouera samedi à Atlanta et une victoire de plus pour les Bucks les amènerait à leur première finale NBA depuis la saison 1973-74, quand ils ont joué contre les Celtis de Boston et perdu 3-4.

Le pivot cubano-américain Brook Lopez est devenu le facteur wow gagnant des Bucks en obtenant 33 points avec sept rebonds et en tête de liste des quatre partants de l’équipe de Milwaukee qui ont marqué 20 buts ou plus. L’avant-toit Khris Middleton avec un double-double de 26 points, 13 rebonds et huit passes décisives il a également été décisif dans la victoire. La base Vacances à Jrue il a également été décisif en tant que directeur de jeu en obtenant un autre double-double de 25 points et 13 passes décisivesAlors que l’attaquant de puissance Bobby Portis, qui est sorti sur la position d’Antetokoumpo, blessé, est sorti avec une belle performance en contribuant 22 autres buts monumentaux.

L’escorte serbe Bogdan Bogdanovic a pris sur lui d’être le chef de l’attaque des Hawks, mais son 28 points, dont sept triplés, n’ont pas suffi à éviter la défaite, ce qui laisse l’équipe d’Atlanta au bord de l’élimination.