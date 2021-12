Les Bucks, même sans Giannis, sont toujours imparables: victoire contre Miami Heat et neuf lors de leurs 10 derniers matchs

Peu d’équipes de la NBA peuvent freiner la trajectoire ascendante du récent champion en ce moment, dollars de Milwaukee. La franchise du Wisconsin a remporté ce matin une victoire de catégorie contre chaleur de Miami par un résultat de 102-124, compte tenu du fait que Giannis Antetokounmpo n’a pas joué et que cela signifiait sa neuvième victoire au cours des 10 derniers matchs.

En l’absence du Grec, il faut souligner le grand match de Bobby Portis avec 19 points et 16 rebonds. Khris Middleton, la deuxième épée offensive de Milwaukee, a contribué 22 points et neuf passes décisives. Dans le Heat, les contre-performances de Tyler Herro (15 points et six passes) et de Kyle Lowry (10 points et sept passes), qui n’ont pas rattrapé le manque de la star de l’équipe, Jimmy Butler.

Bobby planches. Bobby seaux. 19 points | 16 CER | 3 AST | 7-13 MGF pic.twitter.com/fyv17x3qqv – Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 décembre 2021